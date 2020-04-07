Тепла погода утримається найближчими днями в Україні

Новини України:У найближчі три дні в Україні очікують потепління до 15-20°.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів не очікується.

“У найближчі три доби 6-8 квітня в Україні втримається суха погода”, - повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, температура завтра вночі близько 0°, вдень 10-15° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 18°; впродовж 7-8 квітня очікується підвищення температури вночі до 1-6° тепла, вдень до 15-20°.

У вівторок, 7 квітня, по всій Україні буде сонячно і тепло.

Температура повітря:

на заході +15 +20 градусів;

на сході +10 +14 градусів;

на півночі +13 +17 градусів;

на півдні і в Криму +12 +15 градусів;

в центрі України і Києві +13 +17 градусів;

У середу, 8 квітня, теж буде тепло і без опадів.

Температура повітря складе:

на заході +16 +20 градусів;

на сході +13 +19 градусів

на півночі +16 +19 градусів;

на півдні і в Криму +12 +18 градусів;

в центрі України і Києві +17 +19 градусів;

У четвер, 9 квітня, по всій Україні опадів не передбачається, буде ясно і сонячно.

Температура повітря: