Тепла погода утримається найближчими днями в Україні

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів не очікується.
“У найближчі три доби 6-8 квітня в Україні втримається суха погода”, - повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, температура завтра вночі близько 0°, вдень 10-15° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 18°; впродовж 7-8 квітня очікується підвищення температури вночі до 1-6° тепла, вдень до 15-20°.
У вівторок, 7 квітня, по всій Україні буде сонячно і тепло.
Температура повітря:
на заході +15 +20 градусів;
на сході +10 +14 градусів;
на півночі +13 +17 градусів;
на півдні і в Криму +12 +15 градусів;
в центрі України і Києві +13 +17 градусів;
У середу, 8 квітня, теж буде тепло і без опадів.
Температура повітря складе:
на заході +16 +20 градусів;
на сході +13 +19 градусів
на півночі +16 +19 градусів;
на півдні і в Криму +12 +18 градусів;
в центрі України і Києві +17 +19 градусів;
У четвер, 9 квітня, по всій Україні опадів не передбачається, буде ясно і сонячно.
Температура повітря:
на заході +17 +20 градусів;
на сході +15 +19 градусів;
на півночі +16 +19 градусів;
на півдні і в Криму +12 +15 градусів;
в центрі України і Києві +17 +19 градусів;