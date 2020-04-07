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Християнські привітання на свято Благовіщення
Християнські привітання на свято Благовіщення

Християнські привітання на свято Благовіщення

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Християнські привітання на свято Благовіщення
07:15 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Telegraf

Новини України:В Україні святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це одне з найбільших свят православних християн.

  • 1

    Православні християни в неділю, 7 квітня, відзначають одне з 12-ти головних християнських свят - Благовіщення Пресвятої Богородиці.

    Назва свята відображає саму подію, що сталася в цей день і описане в Євангелії від Луки. Богородиці явився архангел Гавриїл і проголосив їй благу звістку про те, що вона, будучи дівою, від Духа Святого народить Ісуса Христа − Месію, прихід якого чекав тоді ізраїльський народ. Благовіщення святкується рівно за дев'ять місяців до Різдва Христового.

    Цього дня у віруючих існує звичай випускати на волю голубів, оскільки голуб є символом Святого Духа, що зійшов на Діву Марію. Благовіщення Богородиці належить до категорії "нерухомих" церковних свят, що відзначаються завжди в один і той же день (7 квітня). Всім, хто відзначає світле свято, можна подарувати радість листівкою або привітання у віршах та прозі

    З прекрасним святом Благовіщення Пресвятої Богородиці вітаємо усіх віруючих християн! Нехай у цей святий день кожному будинку сонце дарує промені доброти, затишку, ніжності, щирості і безкорисливої любові, проганяючи всі печалі, знегоди і прикрості!

  • 2

    Вітаю з великим християнським святом - Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім повниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли і дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитна!

  • 3

    Вітаю з Великим святом Благовіщення! Нехай у домі живуть мир, любов, благополуччя і Божа благодать. Нехай матеріальні і духовні блага будуть в достатку, а у двері стукають тільки добрі вісті!

  • 4

    Бажаю багато радості і світла,

    Нехай Благовіщення освітить шлях.

    І цілий рік хороші прикмети

    до вас в будинок увійдуть.

  • 5

    Хай матір Божа благодать

    Покриє вас і весь ваш будинок.

    Щоб недруг злий або зрадник

    Не оселився хитро в ньому.

    Нехай Свята Богоматір

    В день Благовіщення врятує.

    І нехай все те, що чисто, свято,

    Вам радість, щастя принесе!

    На Благовіщення здавна прийнято приходити на службу в храм з дітьми. Також в цей день не займалися домашніми справами і не починали польові роботи.

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Свято, Церковне Свято, Благовіщення, Благовіщення 2020, Правоставне свято.
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