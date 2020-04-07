Християнські привітання на свято Благовіщення

Православні християни в неділю, 7 квітня, відзначають одне з 12-ти головних християнських свят - Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Назва свята відображає саму подію, що сталася в цей день і описане в Євангелії від Луки. Богородиці явився архангел Гавриїл і проголосив їй благу звістку про те, що вона, будучи дівою, від Духа Святого народить Ісуса Христа − Месію, прихід якого чекав тоді ізраїльський народ. Благовіщення святкується рівно за дев'ять місяців до Різдва Христового.
Цього дня у віруючих існує звичай випускати на волю голубів, оскільки голуб є символом Святого Духа, що зійшов на Діву Марію. Благовіщення Богородиці належить до категорії "нерухомих" церковних свят, що відзначаються завжди в один і той же день (7 квітня). Всім, хто відзначає світле свято, можна подарувати радість листівкою або привітання у віршах та прозі
З прекрасним святом Благовіщення Пресвятої Богородиці вітаємо усіх віруючих християн! Нехай у цей святий день кожному будинку сонце дарує промені доброти, затишку, ніжності, щирості і безкорисливої любові, проганяючи всі печалі, знегоди і прикрості!
Вітаю з великим християнським святом - Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім повниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли і дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитна!
Вітаю з Великим святом Благовіщення! Нехай у домі живуть мир, любов, благополуччя і Божа благодать. Нехай матеріальні і духовні блага будуть в достатку, а у двері стукають тільки добрі вісті!
Бажаю багато радості і світла,
Нехай Благовіщення освітить шлях.
І цілий рік хороші прикмети
до вас в будинок увійдуть.
Хай матір Божа благодать
Покриє вас і весь ваш будинок.
Щоб недруг злий або зрадник
Не оселився хитро в ньому.
Нехай Свята Богоматір
В день Благовіщення врятує.
І нехай все те, що чисто, свято,
Вам радість, щастя принесе!
На Благовіщення здавна прийнято приходити на службу в храм з дітьми. Також в цей день не займалися домашніми справами і не починали польові роботи.