Християнські привітання на свято Благовіщення

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Православні християни в неділю, 7 квітня, відзначають одне з 12-ти головних християнських свят - Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Назва свята відображає саму подію, що сталася в цей день і описане в Євангелії від Луки. Богородиці явився архангел Гавриїл і проголосив їй благу звістку про те, що вона, будучи дівою, від Духа Святого народить Ісуса Христа − Месію, прихід якого чекав тоді ізраїльський народ. Благовіщення святкується рівно за дев'ять місяців до Різдва Христового.

Цього дня у віруючих існує звичай випускати на волю голубів, оскільки голуб є символом Святого Духа, що зійшов на Діву Марію. Благовіщення Богородиці належить до категорії "нерухомих" церковних свят, що відзначаються завжди в один і той же день (7 квітня). Всім, хто відзначає світле свято, можна подарувати радість листівкою або привітання у віршах та прозі

З прекрасним святом Благовіщення Пресвятої Богородиці вітаємо усіх віруючих християн! Нехай у цей святий день кожному будинку сонце дарує промені доброти, затишку, ніжності, щирості і безкорисливої любові, проганяючи всі печалі, знегоди і прикрості!