Чим займається кожний знак Зодіаку на карантині

Новини України:Астрологи розповіли, що ж робить кожен знак Зодіаку в період вимушеного карантину, і як він поводиться в таких умовах.

Світ однозначно не був готовий до пандемії коронавірусу, однак, щоб вийти з цієї ситуації, необхідно соціальне дистанціювання.

Практично у всіх країнах люди свідомо залишаються вдома і ізолюють себе, щоб уникнути масового зараження.

Астрологи розповіли, що ж робить кожен знак Зодіаку в період вимушеного карантину, і як він поводиться в таких умовах.

Овен

У вас величезні запаси накопиченої енергії, тому вам потрібна фізична діяльність під час карантину. А коли її не вистачає, ви починаєте чіплятися до домочадців і провокувати конфлікти, тому що ви хочете позбавити себе від смертельної нудьги і трохи підбадьоритися.

Телець

Вам навіть подобається карантин, тому що ви любите витрачати час на себе. Ви відключаєтеся від соціальних мереж і проводите час за переглядом фільмів. Сон і відпочинок — так проходять зараз ваші дні, ну і плюс багато смачних страв на замовлення з різних ресторанів.

Близнюки

Вам подобається розширювати свій кругозір, тому ви набираєтеся досвіду і знань, записуючись на всілякі онлайнові курси, лекції та семінари.

Нудьга просто лякає вас, але ви вперто продовжуєте дратувати членів сім'ї своїм небажанням робити прибирання і створенням навколо себе безладу. Велику частину часу ви любите проводити за читанням книг і спілкуванням у соціальних мережах.

Рак

Вам дуже хочеться плакати, тому що ви не можете впоратися з цим хаосом. Ви дійсно не хочете вірити в те, що відбувається у світі. Вам потрібно знати, що члени вашої сім'ї в безпеці, і ви постійно вимірюєте кожному з них температуру.

Лев

Вам подобається бути в центрі уваги, і ви смертельно сумуєте за цією увагою. Ви проводите час, роблячи свої ідеальні селфі, приміряючи різні наряди і експериментуючи із зачісками та макіяжем. Ви витрачаєте масу свого часу на Instagram, де ви розглядаєте чужі фото та історії. При цьому ви наполегливо продовжуєте говорити всім про те, що потрібно заспокоїтися і розслабитися.

Діва

У період ізоляції ви постійно проводите дезінфекцію всього свого простору. Ви серйозно ставитеся до карантину і помітно нервуєте. Будучи обережною людиною, ви тримаєте антисептик в кишені, уникаєте контактів з людьми і весь час переглядаєте світову статистику захворюваності.

Терези

Ви проводите час, милуючись собою в дзеркалі або роблячи спонтанні покупки в Інтернеті, щоб впоратися з ситуацією. Також ви розглядаєте старі фото у своєму телефоні і думаєте про той прекрасний час, проведений зі своїми друзями та коханими людьми.

Скорпіон

Ви проводите більшу частину свого часу за переглядом детективів і кримінальних документальних фільмів. Вам ніхто не потрібен, і ви думаєте про те, щоб залишитися в ізоляції назавжди. Ви, звичайно, турбуєтеся про ситуацію у світі, але в цілому вам добре і комфортно.

Стрілець

Навіть під час ізоляції вам весело, і тому ви намагаєтеся не сприймати багато речей серйозно. Ви постійно спілкуєтеся онлайн і зводите всіх з розуму своїм оптимізмом і чорним гумором. А ще вам дуже хочеться скоріше забронювати якусь туристичну путівку.

Козоріг

Ви завжди зайнята, і активна людина, але на карантині у вас нарешті є час для себе. Тим не менше ви дуже сумуєте по своїй роботі і хочете знову потрапити в офіс. Тепер ви витрачаєте час на аналіз бюджету, підрахунок всіх отриманих і витрачених грошей, а також на пошук нових джерел заробітку.

Водолій

Вам дуже хочеться наплювати на карантин і ігнорувати всі приписи і директиви. Ваш будинок починає здаватися вам в'язницею, але ви не хочете піддаватися загальній паніці і занепадницьким настроям. Крім того, ви з розумним виглядом роздаєте всім поради і охоче дискутуєте на теми теорій змов.

Риби

Ви працюєте над собою під час карантину: роздумуєте, аналізуєте і намагаєтеся направити на шлях істинний. Ви шалено боїтеся підчепити коронавірус і мрієте скоріше повернутися до нормального життя, а коли вам особливо страшно, то ви довго спите. Крім того, у вас великий ризик почати рятувати себе за допомогою алкоголю, щоб уникнути реальності.