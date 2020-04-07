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Вівторок, 07.04.2020
Коронавірус в Україні: кількість зареєстрованих випадків на 7 квітня
Коронавірус в Україні: кількість зареєстрованих випадків на 7 квітня
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Коронавірус в Україні: кількість зареєстрованих випадків на 7 квітня

Коронавірус в Україні: кількість зареєстрованих випадків на 7 квітня
09:54 Сьогодні Телеграф Telegram-канал МОЗ Фото: Twitter

Новини України:В Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 .

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 77 випадків;
Волинська область - 34 випадки;
Дніпропетровська область - 15 випадків;
Донецька область - 10 випадків;
Житомирська область - 11 випадків;
Закарпатська область - 38 випадків;
Запорізька область - 41 випадок;
Івано-Франківська область - 160 випадків;
Кіровоградська область - 53 випадки;
м. Київ - 253 випадки;
Київська область - 97 випадків;
Львівська область - 29 випадків;
Луганська область - 3 випадки;
Одеська область - 30 випадків;
Полтавська область - 12 випадків;
Рівненська область - 40 випадків;
Сумська область - 51 випадок;
Тернопільська область - 168 випадків;
Харківська область - 1 випадок;
Херсонська область - 13 випадків;
Хмельницька область - 10 випадків;
Чернівецька область - 247 випадків;
Черкаська область - 62 випадки;
Чернігівська область - 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Зараження, Суспільство, Регіони, Covid-19, Інфіковані, Коронавірусна інфекція.
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