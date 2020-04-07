Коронавірус в Україні: кількість зареєстрованих випадків на 7 квітня

Новини України:В Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 .

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область - 77 випадків;

Волинська область - 34 випадки;

Дніпропетровська область - 15 випадків;

Донецька область - 10 випадків;

Житомирська область - 11 випадків;

Закарпатська область - 38 випадків;

Запорізька область - 41 випадок;

Івано-Франківська область - 160 випадків;

Кіровоградська область - 53 випадки;

м. Київ - 253 випадки;

Київська область - 97 випадків;

Львівська область - 29 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Одеська область - 30 випадків;

Полтавська область - 12 випадків;

Рівненська область - 40 випадків;

Сумська область - 51 випадок;

Тернопільська область - 168 випадків;

Харківська область - 1 випадок;

Херсонська область - 13 випадків;

Хмельницька область - 10 випадків;

Чернівецька область - 247 випадків;

Черкаська область - 62 випадки;

Чернігівська область - 7 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.