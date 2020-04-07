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Єврейські кучки 2020 - що це та коли їх святкують

Єврейські кучки 2020 - що це та коли їх святкують
23:39 Вт, 7 Квітень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини України:Єврейські кучки – це умовні дні, в період яких різко змінюється погода в гіршу сторону: людей очікує зміна температури повітря.

Починаються дощі, вітри, похолодання та заморозки. Коли варто очікувати на Єврейські кучки в Україні – читайте далі.

Чому зміна погоди називається Єврейськими кучками? 

Зміну погоди перед Пасхою люди почали називати Єврейськими кучками, тому, що погода ставала напередодні Великодня дуже нестабільною, навіть, якщо тепла пора тривала довгий час. Через те, що природа ніби скаче з однієї температури на іншу, в народі прозвали дні перед святкуванням Воскресіння Христового – Єврейськими кучками.

Є також інша версія цієї назви. Вона походить від юдейського свята "Суккот". Кучками воно стало зокрема в українському перекладі Євангелія від Івана митрополита Іларіона. "А надходило свято юдейське – Кучки", – йдеться у перекладі.

Це явище має наукове пояснення. Святкування Пасхи завжди випадає на перший повний місяць після весняного рівнодення, а під час повного місяця зростає атмосферний тиск. Відповідно, це знаменується холодним потоком вітру та дощами.

Коли очікувати Єврейські кучки в Україні?

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Щоб зрозуміти, коли розпочнуться єврейські кучки в Україні, варто дізнатися коли починається Песах – юдейське свято на згадку про Вихід з Єгипту (єврейська Пасха). Єврейські кучки – це тиждень перед єврейською Пасхою. Розпочнеться вона в середу 8 квітня після заходу Сонця. Упродовж 8 днів юдеї святкуватимуть велике народне свято, яке завершиться в четвер 16 квітня. Таким чином, на Єврейські кучки українцям варто очікувати з 8 по 16 квітня. 

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Все по темі:

Погода, Суккот, Зміни, Квітень, Самопочуття, Єврейські кучки, Перепади температури.
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