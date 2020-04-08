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Епіфаній розповів Зеленському про плани на Великдень

Епіфаній розповів Зеленському про плани на Великдень
10:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Православна церква України

Новини України:Зеленський відзначив важливість поєднання зусиль держави та релігійних спільнот, спрямованих на протистояння поширенню небезпечної хвороби.

Президент України Володимир Зеленськй і митрополит Київський і всієї України Епіфаній обговорили проведення богослужінь у період карантину. Зустріч відбулася напередодні, 7 квітня, повідомляє пресслужба Православної церкви України.

"7 квітня 2020 року Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній вдруге за останні тижні зустрівся з Президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським. Учасники зустрічі поділилися баченням шляхів подолання складних викликів, перед якими опинився весь світ, і зокрема Україна", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Президент розповів предстоятелю ПЦУ про заходи, яких вживає держава, а митрополит Епіфаній – про рішення церкви, ухвалені у зв‘язку з пандемією та запровадженими карантинними обмеженнями.

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Співрозмовники також обмінялися думками щодо необхідності забезпечити у великодній час як дотримання карантинних обмежень, так і звершення святкових богослужінь.

«Молитви і богослужіння у ці дні мають відбутися, щоби, залишаючись вдома, наші вірні могли долучитися до них через трансляції, щоби відчули – попри важкі обставини сьогодення величне свято прийшло до нас», – підкреслив митрополит Епіфаній.

Як повідомлялося, раніше Президент закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, аби не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

В Україні станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1 462 випадки COVID-19, зокрема 45 летальних, і 28 випадків одужання.

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Зеленский, Карантин, Церква, Великдень, Епифаний, ПЦУ, Коронавірус.
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