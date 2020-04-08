Групу українських туристів евакуюють з Непалу

Новини України:Через закриття кордонів багатьох країн у межах боротьби з коронавірусом група з 36 українських туристів впродовж кількох тижнів не могла вилетіти з Непалу.

Група українських туристів, які не могли залишити Непал через закриття кордонів, сьогодні вилітає на Батьківщину. Про це повідомив у Twitter заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

«Нарешті! Спільними зусиллями вдалося! Група українських туристів вилітає з Непалу», - написав Божок.

Він подякував за допомогу МЗС Німеччини, а також українським дипломатам у Києві і за кордоном за чергове професійно виконане завдання.

Фото: Facebook -Yehor Bozhok

За даними Worldоmeter, станом на ранок 8 квітня у світі зафіксовано 1 431 951 випадок коронавірусу, зокрема 82 085 - летальні, 302 209 осіб одужали.