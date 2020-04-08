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Полковника Без'язикова посадили на 13 років за державну зраду

Полковника Без'язикова посадили на 13 років за державну зраду
11:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Досудове слідство проводило Головне слідче управління СБУ.

Шевченківський районний суд Києва засудив до 13 років ув'язнення за державну зраду полковника Збройних сил України Івана Без'язикова. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Шевченківський районний суд м. Києва визнав винним у державній зраді та створенні терористичної групи полковника ЗСУ та призначив покарання - 13 років позбавлення волі із позбавленням військового звання", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що військовослужбовець, перебуваючи з 25 серпня 2014 року у полоні на тимчасово непідконтрольній українській владі території, у Донецьку, вступив до складу розвідувального управління незаконного збройного формування РФ та обіймав посаду «заступника начальника 1-го відділу з аналітичної роботи». Цей підрозділ «ДНР» був створений та контролювався службовими особами ЗС РФ, ФСБ РФ та представниками влади країни-окупанта на непідконтрольній території Донецької області.

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Судовий процес над полковником ЗСУ тривав з серпня 2017 року. В суді доведено, що він збирав розвідувальну інформацію про пересування сил та засобів українських військових підрозділів, задіяних у проведенні Антитерористичної операції на Сході України, допитах інших полонених українських військовослужбовців та виконував ще ряд злочинних функцій. Він діяв умисно і усвідомлював, що така діяльність завдасть шкоди державній безпеці України.

Як повідомлялося, у грудні 2016 року правоохоронці затримали полковника Івана Без'язикова за обвинуваченням у співпраці зі спецслужбами РФ. За версією слідства, під час перебування в полоні терористів він працював у «розвідувальному управлінні» «ДНР».

Іван Без'язиков - кадровий офіцер Збройних сил України, керівник розвідки колишнього 8-го армійського корпусу ЗСУ. У серпні 2014-го його взяли в полон терористи «ДНР», а через два роки під час спецоперації СБУ його було звільнено.

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Росія, Арешт, Держзрада, Без'язиков, Шевченківський районний суд.
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