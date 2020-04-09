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Для військових медиків створили цілодобові консультативні центри

Для військових медиків створили цілодобові консультативні центри
02:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Загалом в Україні виявлено 1668 хворих на COVID-19, 52 людини померли, 35 одужало.

З метою протидії COVID-19 для військовослужбовців медичної служби створено цілодобові консультативні центри. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«На виконання розпорядження начальника штабу – заступника командувача Медичних сил Збройних сил України у складі військово-медичних клінічних центрів створено цілодобові консультативні центри для надання методичної допомоги військовослужбовцям медичної служби військових частин та військових закладів охорони здоров’я з питань профілактики, діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що у складі цих центрів створено виїзні групи для роботи у військових частинах та закладах охорони здоров’я адміністративно-територіальних зон відповідальності.

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Як повідомлялося, станом на сьогодні у Збройних силах зареєстровано п’ять випадків захворювання на COVID-19, з них один летальний.

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Все по темі:

Медицина, ЗСУ, Військовослужбовці, Коронавірус, Covid-19, Вйськові, Військові медики.
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