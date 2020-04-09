"Ми маємо забезпечити кожного з них”, - Зеленський про розподіл мед засобів лікарням

Новини України:Уряд має змінити порядок розподілу медичних засобів для боротьби з COVID-19 у лікарнях.

Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Президента.

“В одному з госпіталів Кіровоградщини - 20 заражених лікарів. Це тільки один з прикладів. Доставка спецзасобів відбувається лише в опорні лікарні, але кожен лікар у кожному медзакладі - на передовій, і ми маємо забезпечити кожного з них”, - заявив Глава держави.

Окрім того, на нараді зазначалося, що, навіть отримавши сучасні апарати штучної вентиляції легень, лікарі в регіонах часто не вміють ними користуватися.

“Потрібно організувати онлайн-уроки. Тоді можна навчити лікарів у областях дуже швидко”, - зазначив Зеленський.

У відповідь міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вже невдовзі запрацює інформаційно-консультаційний центр для консультацій лікарів у онлайн-режимі.