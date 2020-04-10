Цікаві ідеї, коли вдома нудно на карантині

Новини України:Люди нудьгують в тому випадку, коли не мають чим себе зайняти.

У зв'язку з пандемією коронавірусу, наш карантин затягнувся. Якщо ви відчуваєте, що на вас накочує нудьга – пропонуємо кілька цікавих ідей, чим себе зайняти.

Карантин – не час для паніки, якщо ви перебуваєте вдома, дотримуєтеся усіх правил, аби протистояти розповсюдженню COVID-19, тоді у вас немає причин переживати. Цей час ви можете провести з користю і повернутися у звичний ритм життя після завершення карантину – повними сил та бадьорості. Що робити, коли нудно вдома? 1. Перегляньте фільм чи серіал, який завжди відкладали на пізніше. Знаменитості все частіше викладають свої улюблені фільми в соцмережах, тож вибрати вам буде з чого.

2. Наведіть порядок у гардеробі. У вас точно в шафах ще є зимові речі, які обов'язково треба відкласти, а натомість привести до ладу літній гардероб.

3. Не витрачайте час на соціальні мережі, краще зателефонуйте другу та поговоріть з ним на важливі теми.

4. Займіться медитацією – відкиньте всі думки і просто зосередьтеся на диханні. Така практика допоможе вам покращити настрій та стати більш сконцентрованими.

5. Освіжіть дизайн кімнат. Не треба сильно витрачатися для цього, можете просто пересадити квіти у нові горщики чи купити нові подушки. Ви і розважитесь, і зробите затишну атмосферу.

6. Візьміться за вивчення іноземної мови. Знаємо, що ви завжди відкладали цей процес до "кращих часів", тож зараз саме час приділити достатньо цьому часу.

7. Приготуйте щось смачне, чого ніколи не робили раніше. Це може бути якийсь суп, популярна страва чи десерт. Ви здивуєте не лише себе, але й свою другу половинку.

8. Прочитайте книжку чи цікавий журнал. Книги дозволять вам трохи зануритися в інший світ і позбавлять від поганих новин.

9. Займіться своєю зовнішністю. Робити нові стрижки ми вам не радимо, все ж таки краще дочекатися походу до перукаря. Але ж догляд за волоссям, шкірою обличчя та тілом ніхто не скасовував. В інтернеті можна знайти безліч зволожувальних масок та масажів для того, аби покращити та розгладити шкіру.

10. Почніть займатися спортом або йогою. Ми точно знаємо, що для того, щоб привести себе в правильну форму – не обов'язково витрачати години у спортзалі. Це з легкістю можна зробити вдома. І не забудьте про здорове харчування – це запорука вашого красивого тіла.