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Лазарева субота 2020: історія свята, прикмети, що не можна робити

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Лазарева субота 2020: історія свята, прикмети, що не можна робити
02:56 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини України:Лазарева субота має прив’язку до Великодня, тож її відзначають за тиждень до Воскресіння Христового, в суботу, 11 квітня.

Кожного року Лазарева субота припадає на різні дні.

Лазарева субота починається у шостий тиждень Великого посту, який ще називають Вербним тижнем, адже 12 квітня християни святять у церквах вербові гілки.

У церковному календарі Лазарева субота і Вхід Господній у Єрусалим святкуються в сусідні дні: суботу та неділю. Цього дня православна церква згадує воскресіння Христом праведного Лазаря.

Історія Лазаревої суботи

Перед тим, як вирушити в Єрусалим, Христос прийшов у будинок своїх друзів у Віфанії, передмісті Єрусалима. У будинку жили Марфа, Марія і їх брат Лазар. Вони неодноразово приймали Спасителя як найдорожчого гостя. Коли звістка про хворобу Лазаря дійшла до Христа, Він сказав: "Це хвороба не на смерть, а на Божу славу, щоб через неї прославився Син Божий".

Лазар помер за 4 дні до приходу Ісуса у Віфанію. Почувши про смерть хорошого друга, Ісус заплакав. Разом з учнями Він наблизився до печери і наказав забрати камінь, який закривав вхід. Марфа – сестра Лазаря скрикнула, що брат її лежить там вже 4 дні і дуже смердить, але Ісуса це не спинило, тож він увійшов до печери. Після молитви Христа з печери вийшов зцілений Лазар.

Іоанн Богослов пише, що, побачивши це чудо, багато людей увірували в те, що Христос – Син Божий. Звістка про Боже чудо швидко розлетілася Іудеєю, тож коли Ісус на віслюку заїхав до Єрусалима, люди вклонялися йому, стелили пальмове листя до ніг і власний одяг.

Після воскресіння Лазаря первосвященники сказали вбити Ісуса. Згідно із Біблією, Лазар прожив ще 30 років, але через гоніння перебрався на Кіпр, де у сані єпископа проповідував християнську віру.

Що можна їсти у Лазареву суботу

У Лазареву суботу можна їсти рибну ікру (рибу їсти не можна), бобові каші, овочеві салати, млинці з гречаного борошна, трішки церковного вина (кагору).

Що можна робити в Лазареву суботу

Якщо у вашій родині є хтось важкохворий, щиро помоліться до Бога, аби він почув ваші слова та зцілив людину від хвороби.

  1. Щоб позбутися від матеріальних проблем, треба взяти гілочку верби в ліву руку і прочитати молитву "Отче Наш", після цього перехреститися тричі й попросити у Господа допомоги в грошових справах.

  2. В Лазареву суботу треба слідкувати за своїми помислами: вони повинні бути чистими та світлими.

  1. Незаміжнім дівчатам, які хочуть вийти заміж, рекомендується одягнути біле плаття, подивитися на себе в дзеркало і показатися батькам.

  2. Підготуйте цього дня вербові гілочки, які освятите в церкві на богослужінні.

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Що не можна робити в Лазареву суботу

  1. У Лазареву суботу не можна їсти страви з м’яса, яйця, молоко та пити міцний алкоголь.

  2. Не виконуйте в цей день важку фізичну роботу. Прати, шити, ремонтувати щось чи фарбувати – заборонено.

  3. Не розважайтеся в цей день і не лихословте. Підготуйте свою душу до останнього тижня Великого посту.

  4. Не можна в Лазареву суботу нікому відмовляти в допомозі.

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Все по темі:

Великдень, Свято, Єрусалим, Суспільство, Великий піст, Лазарева субота, Воскресіння Христове.
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