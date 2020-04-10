Страсна п'ятниця 2020: прикмети, історія свята, що не можна робити

Новини України:Страсна п'ятниця - найскорботніший день Великого посту, який в 2020 році припадає на 17 квітня.

Страсна або Велика п'ятниця це день останнього тижня Великого посту перед Великоднем.

З давніх часів у цей день згадувалися події, пов'язані з останніми днями земного життя Ісуса Христа.

Коли Страсна п'ятниця 2020:

Страсною, або Великою називається п'ятниця останнього, шостого тижня Великого посту, перед Великоднем. Дата Страсної п'ятниці не фіксована. Вона завжди плаваюча і залежить від дати, на яку припадає Великдень. Світле Христове воскресіння в православ'ї випадає на 19 квітня. Відповідно, Страстна п'ятниця буде напередодні, тобто 17 квітня.

Що таке Страсна п'ятниця:

Страсна П'ятниця присвячена спогадам про страждання Ісуса Христа. Саме в цей день своєю болісною смертю на Голгофі Ісус Христос приніс жертву, відкупляючи нею всі гріхи людські.

У цей день Ісус Христос, засуджений до розп'яття, з терновим вінком на голові ніс свій хрест на Голгофу, де згодом на ньому був розп'ятий. Згідно з переказами, Ісус провисів на хресті близько шести годин. Останніми його словами були: "Звершилося... Отче! В руки Твої віддаю дух Мій". Щоб переконатися в смерті розп'ятого, один з вояків проколов його ребро, з якого витекли кров і вода, – за одним із тлумачень, символи майбутніх таїнств Євхаристії та Хрещення.

Що можна робити у Страсну п'ятницю:

Сходити в церкву на службу і принести додому 12 свічок, запалити і обійти всі кути будинку, а потім дати їм догоріти до кінця; готувати великодні паски; присвятити себе роздумам над подіями цього дня, які описані в Євангелії. А ось працювати в Стратстную п'ятницю категорично заборонено.

Страсна п'ятниця прикмети:

Прикмети погоди: День видався сонячним - до врожаю хліба П'ятниця перед Великоднем тепла і ясна - до такої ж весни Похмуро - на городах весь рік чекай багато бур'янів Дощ пішов - весна теж буде сирою і дощовою Прикмети на майбутнє: Побутували прикмети, що дозволяли передбачити не тільки погоду, але й особисте майбутнє. Для цього, прокинувшись, відразу бігли до вікна. Що перше побачиш, того і в майбутньому році чекай.

Птах - до приємних знайомств і хороших новин Кішка - до статку Собака - до смутку Молодий чоловік - до здоров'я Молода жінка - до добробуту Ціла родина - до порозуміння з рідними Літній чоловік - до хвороб Страсна п'ятниця забобони: Вважається, що в цей день не можна стригтися, заплітати і фарбувати волосся, інакше можна втратити здоров'я. Попіл, який вигрібали з печі в цей день, вважався цілющим. Вона допомагала у лікуванні алкоголізму, пристріту і зневіри.

Щоб весь рік здоров'я не підводило, шматочок паски, випеченої в Страсну п'ятницю, потрібно було зберігати за іконами в кутку до наступного Великої тижня. Принесені в цей день з церкви 12 свічок залучать в будинок матеріальне благополуччя. Їх потрібно розставити по житлу і дати повністю згоріти.

Також вітається допомога нужденним - добре діло, зроблене від чистого серця, обов'язково відгукнеться в майбутньому. Визначити, чи є в будинку пристріт, можна саме в цей день. Для цього йшли на ранкову службу. Відстояти її потрібно було від початку до кінця, тримаючи в руці свічку. Потім недогарок цієї свічки приносили додому і знову запалювали, обходячи з нею всі кімнати. Якщо поруч з якоюсь річчю свічка починала тріщати і випускати чорний дим, значить ця річ "з пристрітом".