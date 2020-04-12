Найважливіше про коронавірус станом на 12 квітня

У світі вирує пандемія коронавірусу COVID-19.
У зв’язку із цим в Україні та інших країнах світу запроваджено суворі карантинні заходи.
Коронавірус у світі: статистика
Станом на ранок 12 квітня в усьому світі зафіксовано понад 1,77 мільйона випадків зараження коронавірусом. Жертвами хвороби стали більш як 108,8 тисячі осіб.
Вилікувалися від COVID-19 понад 404 тисячі людей.
Абсолютними лідерами за кількістю заражених стали США (529 951). На другому місці – Іспанія (163 027), на третьому – Італія (152 271), четверте місце – у Франції (130 730), п'яте – у Німеччини (125 452).
Коронавірус в Україні: актуальні цифри
В Україні налічується 2 777 хворих на COVID-19. За добу було зафіксовано 266 нових інфікованих коронавірусом. Від початку пандемії 89 пацієнтів одужали, 83 випадки – смертельні. При цьому, зауважують у МОЗ, другий день поспіль кількість осіб, які вилікувалися від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищує кількість померлих.
Ситуація з коронавірусом у ЗСУ та на фронті
У Збройних силах України зареєстрували 18 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Великдень під час карантину
Митрополит УПЦ Епіфаній закликав православних допомагати ближнім в складні часи пандемії та залишатися вдома на великодні свята.
Коронавірус у світі й Україні: що важливо знати 12 квітня 2020
Вашингтон організував спецрейс для евакуації американців з України.
Трамп розкритикував відоме видання за публікацію про європейське походження коронавірусу.
У США кількість загиблих від COVID-19 перевищила 20 тисяч.
Через коронавірус у Москві можна буде їздити тільки за спеціальними перепустками.
На Житомирщині зафіксували 20 нових випадків інфікування COVID-19.
За кордоном від коронавірусу вже одужали 23 українці.
На Одещині за добу у десяти осіб виявлено коронавірус: ніхто з хворих за кордоном не був.