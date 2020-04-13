Українці замовили 14 тисяч пасок онлайн

Новини України:Церкви в Україні готуються до богослужінь онлайн.

Українці вже замовили понад 14 тисяч посилок з освяченими пасками, які будуть доставлені цього тижня. Про відзначення Великодніх свят ішлося на традиційній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.

Зокрема, на святкування Великодня західного обряду до храмів прийшло приблизно 126 тис. українців порівняно з майже 3 млн людей торік. Водночас за порушення карантинних умов під час богослужінь Національна поліція склала адмінпротоколи у семи областях.

“Ці цифри показують, що багато священнослужителів і прихожан усвідомлюють страшну небезпеку, яку становить епідемія коронавірусу. Щодня у нас заражаються вже не десятки, а сотні. І зібрання, натовпи на Великодні свята - прямий шлях захворіти самому й заразити близьких. Тому Великдень у новому форматі цьогоріч - це справжній прояв любові до ближнього”, - наголосив Володимир Зеленський.

Окрім того, на нараді обговорили можливості постачання у лікарні апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва. Нині перевіряють технічні параметри апаратів двох українських компаній, і якщо їхні показники якості відповідатимуть закордонному обладнанню, українські лікарні отримають сотні апаратів вже у найближчі тижні.

“Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання. Ми зможемо краще забезпечити наших лікарів і врятувати більше життів”, - зазначив Глава держави.

Додатково міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що нині за кордоном 156 тис. українців користуються можливостями програми МЗС для вирішення своїх логістичних питань.

Нагадаємо, у ПЦУ роз'яснили, як проведуть богослужіння та освячення пасок у межах "Великодня онлайн".