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Через кількість заражених Києво-Печерську Лавру взяли на карантин

Через кількість заражених Києво-Печерську Лавру взяли на карантин
19:04 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Через різке зростання кількості випадків коронавірусу в Києво-Печерській Лаврі вирішили застосувати додаткові заходи.

У Києво-Печерській Лаврі, яку через поширення коронавірусу закрили на карантин, запровадили посилені заходи безпеки.

Столична Лавра стала таким собі вогнищем коронавірусу серед церков по всій Україні. Лише за останню добу, за повідомленнями ЗМІ, в Києво-Печерській Лаврі виявили 63 нових хворих і двоє людей померли. Через різке зростання кількості випадків коронавірусу в Лаврі влада столиці вирішила застосувати додаткові заходи.

"Місто сьогодні направить до Лаври мобільні рентгени та бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування. Ми повинні мати реальну картину про вогнище захворювання",- заявив мер Києва Віталій Кличко. Відсьогодні у Лаврі посилюють обмежувальні заходи, а за дотриманням карантину стежитимуть поліцейські.

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"Мова йде про нижню Лавру. Там, де знаходяться монахи. От до них усіх буде вжита самоізоляція. Це щоденний, а то і два рази на день медичний огляд усіх, хто там знаходиться, посилений режим дезінфекції, постійний скринінг на коронавірус. Це ізоляція групи ризику, це всі люди +65 і обмеження входу-виходу", - пояснив речник Лаври.

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Карантин, Київ, Столиця, Києво-Печерська Лавра.
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