Через кількість заражених Києво-Печерську Лавру взяли на карантин

Новини України:Через різке зростання кількості випадків коронавірусу в Києво-Печерській Лаврі вирішили застосувати додаткові заходи.

У Києво-Печерській Лаврі, яку через поширення коронавірусу закрили на карантин, запровадили посилені заходи безпеки.

Столична Лавра стала таким собі вогнищем коронавірусу серед церков по всій Україні. Лише за останню добу, за повідомленнями ЗМІ, в Києво-Печерській Лаврі виявили 63 нових хворих і двоє людей померли. Через різке зростання кількості випадків коронавірусу в Лаврі влада столиці вирішила застосувати додаткові заходи.

Києво-Печерська лавра, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці, закривається на карантин у зв'язку з підтвердженими там понад 90 випадками інфікування на коронавірус. Звертаюся до правоохоронних органів проконтролювати дотримання цього рішення. — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) April 13, 2020

"Місто сьогодні направить до Лаври мобільні рентгени та бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування. Ми повинні мати реальну картину про вогнище захворювання",- заявив мер Києва Віталій Кличко. Відсьогодні у Лаврі посилюють обмежувальні заходи, а за дотриманням карантину стежитимуть поліцейські.

"Мова йде про нижню Лавру. Там, де знаходяться монахи. От до них усіх буде вжита самоізоляція. Це щоденний, а то і два рази на день медичний огляд усіх, хто там знаходиться, посилений режим дезінфекції, постійний скринінг на коронавірус. Це ізоляція групи ризику, це всі люди +65 і обмеження входу-виходу", - пояснив речник Лаври.