Фарбуємо великодні яйця за допомогою звичайних серветок

Новини України:Виглядає дуже яскраво, привертає увагу. До того ж можна зробити на будь-який смак.

Таке забарвлення називається декупаж. Для того, щоб зробити ось такі яскраві та гарні яйця вам знадобиться кілька тришарових серветок (вибирайте на свій смак, чим більше різних деталей на серветці — тим краще). Яйця для фарбування мають бути білі, жовті яйця скрадають яскравість. Також приготуйте трохи яєчного білка в окремій широкій тарілочці.

І дивимося відео майстер-клас з виготовлення ось таких яскравих і гарних великодніх яєць. Вони стануть справжньою прикрасою будь-якого великоднього столу.

Дуже гарні яйця вийшли, яскраві, привабливі, барвисті. Виглядають чудово!

Все геніальне просто. Супер ідея!

Дійсно краса. Чудовий метод фарбування великодніх яєць. Ніякого клею, ніяких барвників, тільки натуральні речовини без всякої хімії. Здорово.

Якщо ви купуєте неперевірені яйця і боїтеся сальмонели, то білок яйця можна замінити слабким розчином желатину.