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Радуниця 2020: поминання померлих українцями

Радуниця 2020: поминання померлих українцями
03:56 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:У радянський час виникла традиція робити біля могил свого роду поминальну трапезу.

Радуниця – це день особливого поминання покійних.

Саме слово "радуниця" походить від слів "рід" і "радість". Православна Церква закликає віруючих не заглиблюватися в скорботні переживання з приводу смерті покійних родичів і близьких, але згадувати пасхальну радість, памятувати про те, що Христос Воскрес, переміг смерть, затвердивши життя і загальне воскресіння.

Коли Радуниця 2020

Радуниця не має фіксованої дати. Кожен рік вона змінюється. Радуниця завжди припадає на 9-й день після Великодня, в цьому році це 28 квітня.

Що таке Радуниця

Радуниця відзначалась на християнських кладовищах ще з давніх часів. Так, одне зі свідчень належить перу святителя Іоанна Златоуста і датується IV століттям.

У радянський час виникла традиція робити біля могил свого роду поминальну трапезу. Насправді ця традиція є суто язичницькоюи, дохристиянською. Відроджена вона була за часів СРСР для того, щоб підмінити заупокійну церковну молитву.

Священики нагадують: насправді душам покійних близьких потрібна не подібна трапеза, а молитва. Тому Церква закликає віруючих, прийшовши на кладовище, запалити свічку, здійснити молитву і згадати покійного.

Перш ніж їхати на кладовище рекомендується відвідати богослужіння в храмі, подати записку з ім'ям покійного для поминання. Церква нагадує, що звичай супроводжувати відвідування могил пияцтвом, а також залишати на могилі чарку горілки та шматок хліба "для покійного" – це неприпустиме блюзнірство і звичай, що не має нічого спільного з православ'ям.

Священики рекомендують згадати благочестивий звичай і віддати їжу бідним і нужденним, замість того щоб залишати їжу на могилі.

Чи можна працювати на Радуницю

Працювати на Радуницю можна. Працювати можна навіть у дванадесяті та великі церковні свята, якщо є така необхідність, але при цьому важливо не забувати про значення святкового дня.

Що можна робити на Радуницю

На Радуницю можна і потрібно молитися за покійних рідних і друзів. На Радуницю прийнято відвідувати службу в храмі, а також бувати на кладовищі, де можна самостійно зробити літію (коротку панахиду) мирським чином.

Якщо це не було зроблено раніше (до Вербної неділі, оскільки в період з Вербної і до Радуниці у віруючих не прийнято бувати на кладовищі), потрібно навести порядок на могилі. Але не потрібно залишати на могилах їжу, фарбовані яйця, чарку з горілкою. Єдине, чого вони потребують, це пам'ять і молитва.

Що можна робити на Радуницю на кладовищі

На кладовищі на Радуницю можна помолитися, прибрати, згадати своїх померлих близьких. Молитва про покійних - це обов'язок християнина. На Радуницю на кладовище можна запросити священика, щоб він відправив на могилі панахиду, а можна самим зробити літію (коротку панахиду) мирським чином. Зміст могил в порядку - також обов'язок християнина. А тому, на Радуницю можна навести порядок на кладовищі, викинути сміття, посіяти траву і квіти.

Пам'ятати тих, чий земний шлях скінчився, важливо для віруючої людини, адже в церковному розумінні життя душа вічна. Але, на жаль, часто сенс поминок зводиться до випивки. Випивати і залишати чарку з горілкою на могилі не потрібно, як і не потрібно залишати на кладовищі їжу. Пом'янути – це значить помолитися, пригадати щось хороше про людину, подумати і відчути, що душа його жива і у всіх нас є надія на зустріч з нашими померлими рідними.

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Память, Панахида, Церква, Трапеза, Померлі, Радуниця, Поминики, Згадування, Кладовище, Освячення.
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