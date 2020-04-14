СБУ викрила у своїх лавах генерал-майора, який працював на ФСБ (Відео)

Як зазначається, СБУ зібрала достатню кількість доказів, які переконливо свідчать – Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи. «На жаль, людина, котра отримала генеральське звання після Революції Гідності та мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це – надважливе викриття Служби безпеки за всю історію Незалежності», - заявив голова СБУ Іван Баканов. СБУ викрила у своїх лавах генерал-майора, який працював на ФСБ На його переконання, це затримання – свідчення того, що нові підходи в роботі Служби дають свої вагомі результати.