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Середа, 15.04.2020

Зеленський закликав студентів, щоб ті допомагали літнім людям

Президент України Володимир Зеленський розповів про ініціативу студентів навчальних закладів МВС доставляти літнім людям продукти і ліки та закликав лідерів студентського самоврядування долучитися до такої діяльності.  "Розповім про гарну ініціативу студентів і курсантів навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України. На волонтерських засадах вони доставляють продукти, ліки та інше необхідне особам похилого віку", - сказав Президент. За його словами, це відбувається у взаємодії з оперативними штабами та центрами соціального обслуговування, які надають інформацію про те, що потрібно та як допомогти.
Укринформ
Фото: Твиттер
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Зеленский, Пенсионері, Студенти, Допомога, Літні люди.
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