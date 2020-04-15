Зеленський закликав студентів, щоб ті допомагали літнім людям

Президент України Володимир Зеленський розповів про ініціативу студентів навчальних закладів МВС доставляти літнім людям продукти і ліки та закликав лідерів студентського самоврядування долучитися до такої діяльності. "Розповім про гарну ініціативу студентів і курсантів навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України. На волонтерських засадах вони доставляють продукти, ліки та інше необхідне особам похилого віку", - сказав Президент. За його словами, це відбувається у взаємодії з оперативними штабами та центрами соціального обслуговування, які надають інформацію про те, що потрібно та як допомогти.