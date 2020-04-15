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Суд відправив під варту генерал-майора Служби безпеки, який працював на ФСБ

Суд відправив під варту генерал-майора Служби безпеки, який працював на ФСБ
18:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Контррозвідка СБУ затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.

Шевченківський районний суд міста Києва застосував запобіжний захід відносно генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у держзраді, у вигляді тримання під вартою до 14 червня. Про це інформує пресслужба суду у Facebook.

"Сьогодні слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва задовольнив клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно Шайтанова Валерія Альбертовича строком до 14 червня 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, слідчий суддя зобов’язав слідчого та прокурора у кримінальному провадженні забезпечити Шайтанову невідкладне медичне обстеження з метою встановлення наявності у останнього хронічних захворювань та у разі встановлення такого діагнозу, вжити заходів з метою забезпечення відповідного лікування.

Денісова: Дата і списки на обмін ще узгоджуються

Як повідомлялося, контррозвідка СБУ затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

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СБУ, ФСБ, Варта, Державна зрада.
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