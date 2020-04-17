Сильний вітер і заморозки: синоптики попереджають про зміну погоди

Новини України:"17 квітня у південно-східній частині країни пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий)", - повідомили синоптики.

В Україні у п'ятницю, 17 квітня, на півдні та сході очікуються сильні пориви вітру, водночас у низці областей вночі - заморозки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Водночас у ДСНС у ніч на 17 квітня оголосили попередження про пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 15-20 дм (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий) вночі та вранці 17 квітня на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ.

Також прогнозується вночі 17 квітня у північних, Волинській, Рівненській областях, вночі 18 та 19 квітня в Україні на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності - жовтий), вночі 18 квітня у північних, Волинській, Рівненській областях, вночі 19 квітня в Чернігівській та Сумській областях сильні (на поверхні ґрунту та в повітрі) заморозки 0-5°( ІІ рівень небезпечності - помаранчевий).

Нагадаємо, 17 квітня в Україні до 22 градусів тепла.