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Зеленський звернувся до українців та закликав залишатися вдома (Відео)

Зеленський звернувся до українців та закликав залишатися вдома (Відео)
11:54 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Єднання заради лікарів, заради здоров’я нашої нації, а отже – її майбутнього", - зауважив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні привітав українців із Великоднем і закликав всіх відсвяткувати це свято вдома. Відповідне відео оприлюднено у Telegram-каналі Президента, передає УНН.

"Дорогі українці! Я вітаю всіх християн східного обряду з прийдешнім святом – Світлим Воскресінням Христовим!" - привітав Глава держаави.

Також він зазначив, що "нехай у наших серцях будуть добро, світло та милосердя, а в домівках – радість, достаток і любов". "Нехай на нашу землю повернеться мир", - наголосив Президент.

В Україні зафіксовано 5106 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

"Іще раз закликаю всіх відсвяткувати Великдень вдома. Коли ми всі зостаємося вдома – це справді єднання.

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Все по темі:

Президент, Карантин, Великдень, Україна, Володимир Зеленський, Звернення, Суспільство, Залишайся вдома.
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