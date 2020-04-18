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Поліція та Нацгвардія слідкуватимуть за передачою Благодатного вогню Україні

Поліція та Нацгвардія слідкуватимуть за передачою Благодатного вогню Україні
16:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Благодатний вогонь цього року буде за спеціальною процедурою доправлятися до всіх православних вірян у різних країнах, зокрема й України.

Сьогодні делегація Української православної церкви доставить в Україну Благодатний вогонь. Роздача вогню буде проводитись біля Свято-Воскресенського храму. Про це повідомляє Нацполіція.

"Для забезпечення безпеки та дотримання карантинних обмежень біля релігійної установи нестимуть службу співробітники поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Охорону громадської безпеки та контроль за дотриманням карантинних обмежень поблизу храму підтримуватимуть столичні правоохоронці.

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У поліції наголосили, що у звязку з протиепідемічними заходами вхід до церкви буде обмежено з метою дотримання правил протидії поширенню коронавірусу. Правоохоронці закликають священнослужителів та вірян дотримуватися норм карантинних обмежень задля власної безпеки та безпеки оточуючих.

Як повідомлялося, сьогодні у храмі Гроба Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Церемонію сходження Благодатного вогню щороку проводять у Велику суботу грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви. Цьогоріч через пандемію коронавірусу сходження Благодатного вогню в Єрусалимі відбувається без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.

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Полиция, Нацгвардия, ПЦУ, Благодатний вогонь.
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