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В Україну привезли Благодатний вогонь (Відео)

В Україну привезли Благодатний вогонь (Відео)
21:45 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Благодатний вогонь зійшову сьогодні у Єрусалимі, в Храмі Гробу Господнього, о 13:50.

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Представники Української православної церкви Московського патріархату привезли у суботу з Єрусалима до України Благодатний вогонь. Про це повідомляє Центр інформації УПЦ МП, передає УНН.

"Благодатний вогонь уже в Україні. Делегація Української Православної Церкви доставила Благодатний вогонь в Україну", - вказано у повідомленні.

Через поширення COVID-19 світом, цього року сходження благодатного вогню в Єрусалимі відбулося без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.

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Як раніше повідомлялося, Православна церква України могла не отримати Благодатний вогонь цього року.

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Великдень, ПЦУ, Україна, Благодатний вогонь.
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