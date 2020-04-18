В Україну привезли Благодатний вогонь (Відео)

Новини України:Благодатний вогонь зійшову сьогодні у Єрусалимі, в Храмі Гробу Господнього, о 13:50.

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Представники Української православної церкви Московського патріархату привезли у суботу з Єрусалима до України Благодатний вогонь. Про це повідомляє Центр інформації УПЦ МП, передає УНН.

"Благодатний вогонь уже в Україні. Делегація Української Православної Церкви доставила Благодатний вогонь в Україну", - вказано у повідомленні.

Через поширення COVID-19 світом, цього року сходження благодатного вогню в Єрусалимі відбулося без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.

Як раніше повідомлялося, Православна церква України могла не отримати Благодатний вогонь цього року.