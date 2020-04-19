Скачать
Неділя, 19.04.2020
У Кабміні сьогодні розробляють план виходу з карантину
У Кабміні сьогодні розробляють план виходу з карантину
Повітря у Києві стало чистішим
Повітря у Києві стало чистішим
Лігу чемпіонів планують відновити у серпні 2020 року
Лігу чемпіонів планують відновити у серпні 2020 року
Привітання з Великоднем 2020, у віршах, прозі та листівках
Привітання з Великоднем 2020, у віршах, прозі та листівках

Українські телеканали 18 і19 квітня будуть транслювати богослужіння на Великдень

Українські телеканали 18 і19 квітня будуть транслювати богослужіння на Великдень
08:18 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:Українські телеканали у суботу, 18 квітня, та неділю, 19 квітня, вестимуть пряму трансляцію Великодніх богослужінь.

Список телеканалів і час трансляції був опублікований на сторінці Офісу Президента у Facebook.

Згідно з опублікованою програмою, телеканали "1+1" та UA:Перший у ніч з 18 на 19 квітня з 23.00 до 03.00 транслюватимуть службу Православної церкви України.

"Інтер" та UA:Перший у ніч з 18 на 19 квітня з 23.00 до 03.00 транслюватимуть богослужіння УПЦ МП.

ICTV та UA:Перший 19 квітня з 7.30 до 11.00 транслюватимуть святкове богослужіння Української греко-католицької церкви.

Зеленський підписав зміни до бютжету щодо бородьби з коронавірусом

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, щоб не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Трансляция, Пасха, Великдень, Телеканали, Богослужіння.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Великдень 2020: привітання у віршах і прозі та гарні картинки
02 Привітання з Великоднем: найкращі побажання у віршах і прозі
03 Оголошено нову дату Кубка світу з біатлону
04 Проведення Олімпіади в 2021 неможливе, поки не винайдуть вакцину
05 Автогонщик Себастьян Феттель розповів про переговори з "Феррарі"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський підписав зміни до бютжету щодо бородьби з коронавірусом
Зеленський підписав зміни до бютжету щодо бородьби з коронавірусом
Українські телеканали 18 і19 квітня будуть транслювати богослужіння на Великдень
Українські телеканали 18 і19 квітня будуть транслювати богослужіння на Великдень
У штаб-квартирі ООН продовжили карантин до кінця травня
У штаб-квартирі ООН продовжили карантин до кінця травня
Великдень 2020: що не можна робити у це велике свято
Великдень 2020: що не можна робити у це велике свято
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся