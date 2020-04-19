Українські телеканали 18 і19 квітня будуть транслювати богослужіння на Великдень

Новини України:Українські телеканали у суботу, 18 квітня, та неділю, 19 квітня, вестимуть пряму трансляцію Великодніх богослужінь.

Список телеканалів і час трансляції був опублікований на сторінці Офісу Президента у Facebook.

Згідно з опублікованою програмою, телеканали "1+1" та UA:Перший у ніч з 18 на 19 квітня з 23.00 до 03.00 транслюватимуть службу Православної церкви України.

"Інтер" та UA:Перший у ніч з 18 на 19 квітня з 23.00 до 03.00 транслюватимуть богослужіння УПЦ МП.

ICTV та UA:Перший 19 квітня з 7.30 до 11.00 транслюватимуть святкове богослужіння Української греко-католицької церкви.

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, щоб не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.