Скачать
Неділя, 19.04.2020
У Кабміні сьогодні розробляють план виходу з карантину
У Кабміні сьогодні розробляють план виходу з карантину
У Києві через Великдень поліція чергує біля храмів
У Києві через Великдень поліція чергує біля храмів
Лігу чемпіонів планують відновити у серпні 2020 року
Лігу чемпіонів планують відновити у серпні 2020 року
Привітання з Великоднем 2020, у віршах, прозі та листівках
Привітання з Великоднем 2020, у віршах, прозі та листівках

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 160 тисяч л

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 160 тисяч л
10:09 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини України:На сьогодні головним осередком пандемії є США.

Станом на 8:30 19 квітня (за Києвом) у всьому світі налічується 2 329 651 підтверджений випадок коронавірусу. Жертвами COVID-19 стали 160 721 осіб. 595 433 людей одужали.

ро це свідчать дані карти поширення вірусу, яка розміщена на сайті Університету імені Джона Хопкінса.

На сьогодні головним осередком пандемії є США, там зафіксували 735 086 випадків захворювання.

Друге і третє місце займають Іспанія (194 416) і Італія (175 925).

Основна інформація про коронавірус у світі

У п'ятірку також входять Франція (152 978) і Німеччина (143 724). Шосте місце у Великобританії (115 314). Китай, де відспочатку почалася епідемія – на сьомому місці (83 804).

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Вирус, Пандемия, Жертві, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Великдень 2020: привітання у віршах і прозі та гарні картинки
02 Привітання з Великоднем: найкращі побажання у віршах і прозі
03 Привітання з Великоднем 2020, у віршах, прозі та листівках
04 Оголошено нову дату Кубка світу з біатлону
05 Автогонщик Себастьян Феттель розповів про переговори з "Феррарі"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський підписав зміни до бютжету щодо бородьби з коронавірусом
Зеленський підписав зміни до бютжету щодо бородьби з коронавірусом
Українські телеканали 18 і19 квітня будуть транслювати богослужіння на Великдень
Українські телеканали 18 і19 квітня будуть транслювати богослужіння на Великдень
Єлизавета ІІ скасувала салюти на честь її дня народження через коронавірус
Єлизавета ІІ скасувала салюти на честь її дня народження через коронавірус
Великдень 2020: що не можна робити у це велике свято
Великдень 2020: що не можна робити у це велике свято
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся