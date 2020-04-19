Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 160 тисяч л

Новини України:На сьогодні головним осередком пандемії є США.

Станом на 8:30 19 квітня (за Києвом) у всьому світі налічується 2 329 651 підтверджений випадок коронавірусу. Жертвами COVID-19 стали 160 721 осіб. 595 433 людей одужали.

ро це свідчать дані карти поширення вірусу, яка розміщена на сайті Університету імені Джона Хопкінса.

На сьогодні головним осередком пандемії є США, там зафіксували 735 086 випадків захворювання.

Друге і третє місце займають Іспанія (194 416) і Італія (175 925).

У п'ятірку також входять Франція (152 978) і Німеччина (143 724). Шосте місце у Великобританії (115 314). Китай, де відспочатку почалася епідемія – на сьомому місці (83 804).