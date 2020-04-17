Основна інформація про коронавірус у світі

Карта поширення коронавірусу COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, де в режимі реального часу публікуються оновлені статистичні дані Johns Hopkins university's Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свідчить, що станом на 17 квітня 2020 у світі інфіковані 2 159 450 людей.
Кількість інфікованих коронавірусом в світі 17 квітня, десятка лідерів 671 425 США
Кількість жертв коронавірусу в світі - карта 145 568 людей загинули від коронавірусу. Найбільше загиблих у США - 33 286 людей. В Італії - 22 170 смертей, в Іспанії - 19 315 людей, у Франції - 17 920 людей, у Великобританіії - 13 729 людей. По всьому світу 549 592 людини одужали.
Що таке коронавірус: офіційна інформація
Коронавірусна інфекція COVID-19 – це інфекційне захворювання, викликане новим коронавірусом, який раніше у людей не виявлявся. Вплив даного вірусу призводить до розвитку респіраторного грипоподібного захворювання з такими симптомами як кашель, лихоманка і, в більш важких випадках, пневмонія. Для захисту від інфекції слід часто мити руки і не торкатися руками до обличчя.
Як поширюється інфекція
Новий коронавірус передається, головним чином, в результаті контакту з інфікованою людиною при кашлі або чханні або повітряно-крапельним шляхом при вдиханні крапель слини або виділень з носа хворого.