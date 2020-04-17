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П'ятниця, 17.04.2020
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Основна інформація про коронавірус у світі

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Основна інформація про коронавірус у світі
14:15 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Коронавірус - карта поширення 17 квітня.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, де в режимі реального часу публікуються оновлені статистичні дані Johns Hopkins university's Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свідчить, що станом на 17 квітня 2020 у світі інфіковані 2 159 450 людей.

Кількість інфікованих коронавірусом в світі 17 квітня, десятка лідерів 671 425 США

  • 184 948 Іспанія
  • 168 941 Італія
  • 147 091Франція
  • 137 698 Німеччина
  • 104 148 Великобританія
  • 83 753 Китай
  • 77 995 Іран
  • 74 193 Туреччина
  • 34 809 Бельгія

Кількість жертв коронавірусу в світі - карта 145 568 людей загинули від коронавірусу. Найбільше загиблих у США - 33 286 людей. В Італії - 22 170 смертей, в Іспанії - 19 315 людей, у Франції - 17 920 людей, у Великобританіії - 13 729 людей. По всьому світу 549 592 людини одужали.

Що таке коронавірус: офіційна інформація

Коронавірусна інфекція COVID-19 – це інфекційне захворювання, викликане новим коронавірусом, який раніше у людей не виявлявся. Вплив даного вірусу призводить до розвитку респіраторного грипоподібного захворювання з такими симптомами як кашель, лихоманка і, в більш важких випадках, пневмонія. Для захисту від інфекції слід часто мити руки і не торкатися руками до обличчя.

В Україні зафіксовано 4662 випадки COVID-19

Як поширюється інфекція

Новий коронавірус передається, головним чином, в результаті контакту з інфікованою людиною при кашлі або чханні або повітряно-крапельним шляхом при вдиханні крапель слини або виділень з носа хворого.

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Вирус, Пандемия, График, Світ, Коронавірус, Заражені.
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