Основна інформація про коронавірус у світі

Новини шоу бізнесу:Коронавірус - карта поширення 17 квітня.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, де в режимі реального часу публікуються оновлені статистичні дані Johns Hopkins university's Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свідчить, що станом на 17 квітня 2020 у світі інфіковані 2 159 450 людей.

Кількість інфікованих коронавірусом в світі 17 квітня, десятка лідерів 671 425 США

184 948 Іспанія

168 941 Італія

147 091Франція

137 698 Німеччина

104 148 Великобританія

83 753 Китай

77 995 Іран

74 193 Туреччина

34 809 Бельгія

Кількість жертв коронавірусу в світі - карта 145 568 людей загинули від коронавірусу. Найбільше загиблих у США - 33 286 людей. В Італії - 22 170 смертей, в Іспанії - 19 315 людей, у Франції - 17 920 людей, у Великобританіії - 13 729 людей. По всьому світу 549 592 людини одужали.

Що таке коронавірус: офіційна інформація

Коронавірусна інфекція COVID-19 – це інфекційне захворювання, викликане новим коронавірусом, який раніше у людей не виявлявся. Вплив даного вірусу призводить до розвитку респіраторного грипоподібного захворювання з такими симптомами як кашель, лихоманка і, в більш важких випадках, пневмонія. Для захисту від інфекції слід часто мити руки і не торкатися руками до обличчя.

Як поширюється інфекція

Новий коронавірус передається, головним чином, в результаті контакту з інфікованою людиною при кашлі або чханні або повітряно-крапельним шляхом при вдиханні крапель слини або виділень з носа хворого.