20 квітня 2020-свято, прикмети і події цього дня

Новини України:20 квітня – 110-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 255 днів.

Яке свято 20 квітня 2020

У цей день світ відзначає День китайської мови. У США святкують День перевернутого ананасового пирога, День двійників, День поваги лімської квасолі, в Нідерландах - День музеїв, у Єгипті – День "квіткового аромату".

Пам'ятні дати 20 квітня, річниці та події

У 1770 році Джеймс Кук відкрив Новий Південний Вельс - Південно-Східна Австралія.

У 1841 році відбулася публікація першого в історії літератури детективне оповідання - "Вбивство на вулиці Морг" американського письменника Едгара Алана По.

У 1871 році між Токіо і Осакою було прокладено перше поштове повідомлення у Японії.

У 1902 році подружжя Марія та П'єр Кюрі отримали чистий радій.

У 1910 році комета Галлея максимально наблизилася до Землі.

У 1935 році стараннями журналіста Уоррена Хілла, ведучого шоу "Your Lucky Strike Hit Parade", на американському радіо з'явився перший у світі хіт-парад.

В 1940 році в США був продемонстрований перший електронний мікроскоп.

У 1994 році німці випередили французів і очолили список націй, які споживають найбільшу кількість алкоголю на душу населення.

У 1995 році за рішенням президента Франції Франсуа Міттерана прах П'єра і Марії Кюрі був перенесений у Пантеон у Парижі.

До речі, в 1903 році Шведська королівська академія наук присудила П'єру і Марії Кюрі Нобелівську премію з фізики. Вони отримали половину нагороди "на знак визнання... їх спільних досліджень явищ радіації, відкритих професором Анрі Беккерелем". Тепер вони нарешті отримали можливість оснастити свою лабораторію необхідною апаратурою і придбати для своєї квартири ванну. Крім Нобелівської премії, П'єр Кюрі був удостоєний декількох нагород, включаючи медаль Деві Лондонського королівського товариства (1903) і золоту медаль Маттеуччи Національної Академії наук Італії (1904). У жовтні 1904 року П'єр Кюрі був призначений професором фізики Сорбонни, а Марія Кюрі - завідуючій лабораторією, якою раніше керував її чоловік. У 1905 році він був обраний академіком у Французьку академію наук. Спеціально для нього в Паризькому університеті була створена кафедра загальної фізики та радіоактивності. У дощовий день 19 квітня 1906 року П'єр Кюрі трагічно загинув, коли, переходячи вулицю в Парижі, послизнувся і потрапив під кінний екіпаж. Колесо воза розчавило йому голову, смерть настала миттєво. Марія протягом декількох місяців перебувала у важкій депресії. Після загибелі чоловіка вона була призначена на його місце в Паризькому університеті і 5 листопада 1906 року почала своє перше заняття, ставши першою в історії університету та Франції в цілому жінкою-викладачем. У 1908 році вона стала професором і отримала кафедру. У 1911 році Марія Кюрі одержала Нобелівську премію з хімії "за видатні заслуги в розвитку хімії: відкриття елементів радію і полонію, виділення радію і вивчення природи і сполук цього чудового елементу". Марія Кюрі стала першим і на сьогоднішній день єдиною в світі жінкою — двічі лауреатом Нобелівської премії. Марія Кюрі померла 4 липня 1934 року поблизу Санселльмоза. 6 липня 1934 року вона була похована на кладовищі в З в могилі свого чоловіка П'єра Кюрі. Вона трохи більше року не дожила до присудження Нобелівської премії її дочки Ірен і зятю Фредеріку Жоліо за відкриття штучної радіоактивності.

У 1998 році фірма Intel анонсувала процесор Pentuim II Xeon. У 2001 році Китай офіційно виключила гомосексуальність з переліку психічних захворювань.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 20 квітня вшановує пам'ять двох мучеників святих Руфіна і Акиліна. У народі день назвали Акулінін. Вірили, що в цей день прокидаються русалки. За народною традицією, їм потрібно було обов'язково принести на берег одяг. Вважалося, що така турбота відгукнеться добром: водяні діви зберегуть від "глибокої води".

Якщо довелося 20 квітня йти до води, то треба взяти з собою пучок полину або часник – вважається, що вони захищають людину від потойбічних сил.

Що сьогодні не можна робити

Не можна сваритися з близькими, а ще визирати з відкритого вікна.

Прикмети на 20 квітня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- на небі багато зірок – буде багатий урожай ягід і грибів;

- вранці мороз - буде багато гречки та хліба;

- дощ - буде багатий урожай малини.

20 квітня іменини Іменини у Данила, Акіліни, Георгія, Петра і Аркадія.