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Понеділок, 20.04.2020
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Хто і як дотримувався карантину у Вербну неділю буде видно через тиждень-очільник МОЗ Степанов

Хто і як дотримувався карантину у Вербну неділю буде видно через тиждень-очільник МОЗ Степанов
11:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Про це на онлайн брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Інкубаційний період для Covid-19 становить 14 днів, тож цілісну картину в Україні щодо порушення карантинних заходів на Вербну неділю можна буде побачити цього тижня.

"Враховуючи всі карантинні заходи, які вживаються урядом, ми бачили на минулому тижні приріст нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу в діапазоні від 6,9 і до 11,2 відсотка. Найбільша кількість випадків була зафіксована в четвер і це - 501 особа, яка захворіла на коронавірусну хворобу. Але, водночас, інкубаційний період на Covid-19 - до 14 днів. Тому цілісну картину щодо порушення карантинних заходів на Вербну неділю ми побачимо вже на цьому тижні", - уточнив Степанов.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.

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Все по темі:

МОЗ, Карантин, Степанов, Порушники, Коронавірус, Інфіковані, Інкубаційний період, Вербний тиждень.
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