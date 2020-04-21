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21 квітня 2020-свято, прикмети та іменинники

21 квітня 2020-свято, прикмети та іменинники
08:00 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:21 квітня – 111-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 254 дня.

Яке свято 21 квітня 2020

У цей день світ відзначає Міжнародний день пряника, День валіз, День Iron Maiden і Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності. В Італії святкують День заснування Риму, в США - День прекрасних бульдогів, День трюфелів кеш'ю в шоколаді, у Кенії - День посадки дерев, у В'єтнамі - День книги, в Німеччині - День дитячого садка, в Казахстані - День державної служби охорони, в Індонезії - День емансипації жінок, в Ірані - День народження імама Махді, у Бразилії - День Тірадентіса, у Мексиці - День героїчного захисту Веракрусу.

Пам'ятні дати 21 квітня, річниці та події

У 753 році до н.е. був заснований Рим.

У 1782 році король Буддха Йодфа Чулалоке заснував нову столицю Сіаму, відому як Бангкок.

У 1856 році муляри і робочі будівництв в Мельбурні припинили роботу і пройшли маршем від Мельбурнського університету до будівлі парламенту, ратуючи за 8-годинний робочий день. Їх акція була успішною, а самі жителі міста визнані першими організованими робітниками в світі, що добилися переходу на 8-годинний робочий день без втрати у заробітній платі.

У 1960-му новою столицею Бразилії стало місто Бразиліа, зведений за чотири роки за проектом архітектора Оскара Німейрі. В цей день всі три гілки влади республіки одночасно були перенесені сюди з Ріо-де-Жанейро.

У 1983 році в Британії на зміну однофунтовим банкнотам прийшли однофунтові монети.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 21 квітня вшановує пам'ять святого Іродіона. У народі день назвали Родіон Льодолам. Слов'яни вірили, що вода 21 квітня має цілющу силу, тому було заведено вмиватися з джерел і пити з них воду.

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Що сьогодні не можна робити

Можна багато працювати і виконувати важкі домашні справи. Прикмети на 21 квітня Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- вечір видався теплим, а ніч тихою - літо буде спекотним і сухим;

- день сонячний – літо скоро настане;

- хмари і туман – літо буде сирим і неврожайним.

21 квітня іменини Іменини у Иродиона, Ніфонта, Марії, Івана та Сергія.

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История, Именинники, Прикмети, Церковний Календар, Події.
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