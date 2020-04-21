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Вівторок, 21.04.2020
В Україні зафіксовано 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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Коронавірус у світі: одужали 647 тисяч людей, померли понад 170 тисяч

Коронавірус у світі: одужали 647 тисяч людей, померли понад 170 тисяч
08:40 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Серед найбільш уражених пандемією коронавірусу країн лідирують США.

Станом на ранок вівторка, 21 квітня, загальна кількість випадків заражень коронавірусом COVID-19 у світі наближається до 2,5 мільйонів людей. Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Зокрема, наразі зафіксовано 2 476 916 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Померло від коронавірусу 170 297 осіб. При цьому вилікувалися 646 739 людей.

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У трійку найбільш уражених пандемією коронавірусу країн входять США (786 968 випадків), Іспанія (200 210) та Італія (181 228). Найбільше смертей від коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстровано в Італії (24 114 померлих), Іспанії (20 852) і Франції (20 265).

Як повідомляв УНІАН, вчені з’ясували, як довго може існувати коронавірус на різних поверхнях і за яких температур він найбільш активний.

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Статистика, Лидери, Світ, Коронавірус, Інфіковані, Одужали, Померлі.
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