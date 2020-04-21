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Вівторок, 21.04.2020
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У ВООЗ застерігають від дочасного пом'якшення карантину

У ВООЗ застерігають від дочасного пом'якшення карантину
10:17 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:ВООЗ наполягає на продовженні вакцинації від інших хвороб, щоб не допустити їх спалаху, адже заклади охорони здоров’я зайняті боротьбою з COVID-19.

У ВООЗ попередили, що скасування карантину має бути поступовим, і якщо обмеження скасувати дочасно - може відбутися новий спалах хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

"Всесвітня організація охорони здоров’я попередила у вівторок, що будь-яке скасування обмежень, які ввели для стримування поширення нового коронавірусу, повинно бути поступовим, і якщо обмеження знімуть завчасно - то відбудеться спалах інфекції", - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що карантинні заходи були ефективними, і люди повинні адаптуватись до нового способу життя, що допоможе контролювати COVID-19.

"Ми повинні адаптувати наше життя та системи охорони здоров’я до епідемії", - сказав регіональний директор ВООЗ у західній частині Тихого океану Такесі Касаї.

За його словами, поки не буде знайдена вакцина чи ліки - потрібно пристосовуватись до життя під час епідемії.

В Україні зафіксовано 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

"Уряди, які розглядають питання щодо скасування карантинних заходів, повинні робити це обережно та поетапно, а також продовжувати моніторинг епідемічної ситуації. Поки коронавірус циркулює, жодна країна не захищена від потенційних спалахів", - сказав Такесі Касаї.

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Все по темі:

Карантин, Пандемия, ВООЗ, Попередження, Коронавірус, Поширення, Пом'якшення.
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