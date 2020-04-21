Сьогодні в Україні спостерігають різкий стрибок зараження на коронавірус

Новини України:Померла 161 людина.

У 41-й день карантину в Україні кількість випадків коронавіруса досягла 6 125. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я.

За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 338 випадків;

Волинська область - 174 випадки;

Дніпропетровська область - 122 випадки;

Донецька область - 16 випадків;

Житомирська область - 270 випадків;

Закарпатська область - 205 випадків;

Запорізька область - 137 випадків;

Івано-Франківська область - 556 випадків;

Кіровоградська область - 247 випадків;

м Київ - 892 випадки;

Київська область - 356 випадків;

Львівська область - 256 випадків;

Луганська область - 25 випадків;

Миколаївська область - 41 випадок;

Одеська область - 146 випадків;

Полтавська область - 101 випадок;

Рівненська область - 341 випадок;

Сумська область - 84 випадки;

Тернопільська область - 435 випадків;

Харківська область - 77 випадків;

Херсонська область - 70 випадків;

Хмельницька область - 49 випадків;

Чернівецька область - 988 випадків;

Черкаська область - 186 випадків;

Чернігівська область - 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня 2020 на Центр надійшло 710 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18532 повідомлення про підозру на Covid-19.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але в той же час в деяких сферах пом'якшити заходи.

А станом на 20 квітня коронавірус в Україні виявили у 1074 медичних працівників та 374 дітей з 5,7 тис заразилися.