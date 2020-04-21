Сьогодні в Україні спостерігають різкий стрибок зараження на коронавірус

У 41-й день карантину в Україні кількість випадків коронавіруса досягла 6 125. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я.
За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 338 випадків;
Волинська область - 174 випадки;
Дніпропетровська область - 122 випадки;
Донецька область - 16 випадків;
Житомирська область - 270 випадків;
Закарпатська область - 205 випадків;
Запорізька область - 137 випадків;
Івано-Франківська область - 556 випадків;
Кіровоградська область - 247 випадків;
м Київ - 892 випадки;
Київська область - 356 випадків;
Львівська область - 256 випадків;
Луганська область - 25 випадків;
Миколаївська область - 41 випадок;
Одеська область - 146 випадків;
Полтавська область - 101 випадок;
Рівненська область - 341 випадок;
Сумська область - 84 випадки;
Тернопільська область - 435 випадків;
Харківська область - 77 випадків;
Херсонська область - 70 випадків;
Хмельницька область - 49 випадків;
Чернівецька область - 988 випадків;
Черкаська область - 186 випадків;
Чернігівська область - 13 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня 2020 на Центр надійшло 710 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18532 повідомлення про підозру на Covid-19.
Нагадаємо, Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але в той же час в деяких сферах пом'якшити заходи.
А станом на 20 квітня коронавірус в Україні виявили у 1074 медичних працівників та 374 дітей з 5,7 тис заразилися.