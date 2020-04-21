Україна піднялася на 6 позицій у рейтингу свободи преси

Новини України:Відзначається також, що “зміна уряду і надії, пов’язані з обранням Володимира Зеленського президентом, ще не зменшили загрози і напади на журналістів”.

В Індексі свободи преси (Press Freedom Index) 2020 року, який щорічно складає організація "Репортери без кордонів" (RSF), Україна піднялася на шість позицій і тепер займає 96-е місце, передає УНН.

“Набагато більше потрібно, щоб послабити жорстку владу олігархів в засобах масової інформації, заохочувати редакційну незалежність та боротися з безкарністю за насильницькі злочини проти журналістів. "Інформаційна війна“ з Росією мала негативні наслідки, включаючи заборони на російські ЗМІ і соціальні мережі, включення до чорного списку іноземних журналістів і судові процеси по зраді", - йдеться в огляді “Репортерів без кордонів”.

ак, Україна істотно поліпшила свої показники з 2019 року, коли країна розташовувалася на 102-у місці. Вона перебуває в “помаранчевій” зоні — в середині Індексу, який включає 180 країн. Країна розташована між Ліберією (95 місце) і Мавританією (97 місце).

Першу трійку лідерів в Індексі займають відповідно Норвегія, Фінляндія і Данія. США розташувалися на 45-му місці, Росія — на 149-му. Замикають список Еритрея (178-а), Туркменістан (179-й) і Північна Корея (180-а).

Як повідомлялось, за перші три місяці 2020 року в Україні зафіксовано 15 випадків нападів на журналістів із застосуванням сили.