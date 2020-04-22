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22 квітня, світ відзначає День Землі
22 квітня, світ відзначає День Землі

22 квітня, світ відзначає День Землі

22 квітня, світ відзначає День Землі
07:36 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини України:Перша акція у рамках дня Землі пройшла у 1970 році в США.

Щороку мешканці світу об’єднуються, аби відзначити День Землі і таким чином вшанувати крихку природу планети, яка все більше страждає від людських дій. День Землі у 2020 році припадає на середу, 22 квітня.

Народжені з ініціативи громадських організацій заходи до Всесвітнього дня Землі спонукають людей бути уважнішими до тендітного і вразливого довкілля, привертаючи чимало уваги з боку медіа, окремих політиків і звичайних громадян. Перша акція у рамках дня Землі пройшла у 1970 році в США.

Відтоді святкування стало популярним, а американський сенатор Гайлорд Нельсон створив з активістського осередку Гарварду окрему групу, яка й займалась подальшим просуванням дня Землі.

Серед найбільших акцій – 20-мільйонна демонстрація, що об’єднала навколо себе, зокрема, сотні шкіл. Відтоді День Землі 22 квітня святкується щороку.

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Настає День Землі, коли лунає Дзвін миру – символ спокою і солідарності націй щодо проблем екології. Перший такий дзвін, відлитий з орденів і медалей людей з різних куточків планети, був встановлений у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в 1954 році.

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История, День, День Земли, Свято.
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