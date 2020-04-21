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В Україні скасували учнівські олімпіади з усіх предметів

В Україні скасували учнівські олімпіади з усіх предметів
18:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Через карантин також перенесено фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН – він має відбутись у листопаді 2020 року.

Проведення IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів скасовано через загальнонаціональний карантин. Відповідний наказ оприлюднено на сайті МОН, повідомляє пресслужба міністерства.

“Наша мета - зберегти життя та здоров’я наших учнів. Тому цьогоріч через епідеміологічну ситуацію нам довелося скасувати IV етап всеукраїнських олімпіад. Через карантин і загрозу розповсюдження COVID-19 довелося змінити фактично всі освітні процеси, в тому числі й проведення олімпіад”, - зазначила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

У МОН нагадали, що через епідемію коронавірусної інфекції зміни у проведенні олімпіад планувались із самого початку карантину. Так, 12 березня було прийнято рішення, що відбудуться олімпіади лише із 9 предметів замість 26-ти, а дати їх проведення буде змінено.

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Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Станом на ранок 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

В МОЗ заявили, що ініціюватимуть продовження карантину до 12 травня.

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Школа, Олимпиада, Карантин, Україна, Міносвіти.
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