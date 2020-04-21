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Люди краще переносять ізоляцію, коли працюють

Люди краще переносять ізоляцію, коли працюють
16:08 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash

Новини України:Люди переносять ізоляцію краще, коли зайняті роботою. Вона позитивно впливає на їхній психологічний стан.

До такого висновку дійшли китайські вчені.

Як проходило дослідження?

Вони почали дослідження в перший місяць карантину після спалаху COVID-19 в Ухані. До вибірки потрапили 369 дорослих з 64 регіонів Китаю.

Кожен учасник пройшов тестування за шкалою дистресу Кеслера, яка показує задоволеність життям і шкалою Short Form-12, яку використовують для самостійної оцінки стану пацієнтів. У респондентів також запитали про їхню фізичну активність та роботу в ізоляції.

Результати дослідження

З'ясувалося, що емоційний стан людей, які перейшли на віддалену роботу під час карантину, був кращим, ніж у тих, хто не працював.

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Ще кращі показники фізичного та психічного здоров'я були у тих, хто продовжив працювати в офісі на час опитування. Зокрема, у них були найнижчі бали за шкалою дистресу і високі – за шкалою задоволеності життям.

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Робота, Карантин, Изоляция, Праця, Робота вдома, Віддалена робота.
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