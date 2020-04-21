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Вівторок, 21.04.2020
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Які найпопулярніші професії на ринку праці в умовах пандемії

Які найпопулярніші професії на ринку праці в умовах пандемії
13:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини України:Державна служба зайнятості опублікувала дані щодо попиту та пропозицій на ринку праці у розрізі професій та видів діяльності за січень-березень 2020 року.

Відтак Укрінформ підготував інфографіку з переліком найбільш популярних професій на ринку праці.

Охорона здоров'я: медична сестра, соціальний робітник, фельдшер, лаборант.

Торгівля: продавець продовольчих товарів, сортувальник, касир.

Поштова та кур'єрська діяльність: кур'єр, водій, підсобний робітник, поштовий працівник.

Сільське та лісове господарство: тракторист, робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, лісоруб.

Охоронна діяльність: охоронник, поліцейський.

Україна піднялася на 6 позицій у рейтингу свободи преси

Текстильна промисловість (пошиття масок та захисного одягу для медичних працівників та населення): швачка, закрійник, кравець.

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Робота, Праця, Ринок праці, Професії.
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