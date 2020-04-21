Які найпопулярніші професії на ринку праці в умовах пандемії

Відтак Укрінформ підготував інфографіку з переліком найбільш популярних професій на ринку праці.
Охорона здоров'я: медична сестра, соціальний робітник, фельдшер, лаборант.
Торгівля: продавець продовольчих товарів, сортувальник, касир.
Поштова та кур'єрська діяльність: кур'єр, водій, підсобний робітник, поштовий працівник.
Сільське та лісове господарство: тракторист, робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, лісоруб.
Охоронна діяльність: охоронник, поліцейський.
Текстильна промисловість (пошиття масок та захисного одягу для медичних працівників та населення): швачка, закрійник, кравець.