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23 квітня 2020-прикмети, події та церковний календар цього дня

23 квітня 2020-прикмети, події та церковний календар цього дня
10:30 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:23 квітня – 113-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 252 дня.

Яке свято 23 квітня 2020

У цей день світ відзначає День побачень під місяцем, День німецького пива, День кактусовода, День англійської мови (ООН) Всесвітній день книг і авторського права (ООН) Всесвітній день лабораторій, Міжнародний день заплямованих пікселями техно-нікчем, День іспанської мови (ООН).

В Україні святкують День психолога, в Іспанії - День Святого Георгія, або День всіх закоханих, в Ісландії - День дівчат, або Перший день літа, у Канаді - День книги, в США - День вишневого чізкейку, День народження армійського резерву, День "Візьміть дочок і синів на роботу", День пікніка, День "Скористайся шансом", на Бермудських островах - День перцю, у Фінляндії - День обміну трояндами і книгами, у Туреччині - День дітей та національної незалежності, у Китаї - День військово-морських сил.

Пам'ятні дати 23 квітня, річниці та події

В 215 році до н. е. на Капітолійському пагорбі в Римі був споруджений Храм Венери.

У 303 році за наказом римського імператора Діоклетіана в Палестині обезголовили християнського воїна Георгія Побідоносця, який пізніше був канонізований церквою.

У 1348 році англійський король Едуард III заснував орден Підв'язки.

У 1851 році була випущена перша поштова марка Канади. Її автором був творець залізничної мережі країни, інженер Сендфорд Флемінг.

У 1896 році в Нью-Йорку пройшов перший в США кіносеанс.

У 1907 році Джек Лондон - американський письменник і журналіст, військовий кореспондент, громадський діяч, найбільш відомий як автор пригодницьких оповідань і романів - вирушив у подорож навколо світу на двощогловому судні.

У 1913 році відбувся спуск на воду "Аквітанії" - єдиного лайнера, який брав участь в обох світових війнах.

У 1959 році був створений Союз журналістів України - нині Національна спілка журналістів України.

У 1975 році В Києві відкрився Музей книги.

У 1992 році в Пекіні було відкрито найбільший ресторан мережі "Макдоналдс" - на 700 місць.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 23 квітня вшановує пам'ять 33 мучеників. У народному календарі дата отримала назву Терентія Маревного, або День Солнцезаходу.

23 квітня за прикметами дізнавалися про свою долю на найближчі три місяці. В цей день заміжня жінка, зрадила чоловікові, обов'язково повинна була покаятися. Слов'яни вірили, що тільки щире каяття врятує шлюб і відносини.

Що сьогодні не можна робити

Не можна веселитися, їсти жирну їжу, вживати спиртні напої.

МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 7170 випадків коронавірусної хвороби

Прикмети на 23 квітня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- красне сонце у туманному серпанку – до багатого врожаю;

- вранці стоїть туман - протягом дня піде дощ;

- молоді павуки з'явилися – настануть теплі дні незабаром.

23 квітня іменини Іменини у Олександра, Максима, Зінона, Африкана, Якова та Дмитра.

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История, Календарь, Церква, Свято, Прикмети, Суспільство, Події, Цей день, Що можна робити.
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