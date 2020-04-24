24 квітня 2020 - події, прикмети та церковний календар цього дня

Новини України:24 квітня – 114-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 251 день.

Яке свято 24 квітня 2020

У цей день світ відзначає День народження газованої води, Всесвітній день захисту лабораторних тварин, Міжнародний день солідарності молоді, День вітражних казок, День деніму, Міжнародний день багатосторонності і дипломатії в ім'я світу.

В США святкують День сосиски в тісті, Свято деревонасадження, у Вірменії - День пам'яті жертв геноциду, в Непалі - День демократії, у Нігері - День злагоди, в Ірландії - День Пасхального повстання, в Індії - День місцевого самоврядування.

Пам'ятні дати 24 квітня, річниці та події

У 1800 році президент США Джон Адамс заснував Бібліотеку Конгресу, виділивши 5 тисяч доларів на закупівлю книг.

У 1833 році в США була запатентована газована вода.

У 1915 році турецька влада почали масові вбивства, арешти і депортацію вірменської інтелігенції Константинополя. Згодом ця дата стане днем пам'яті жертв геноциду вірмен.

У 1953 році англійська королева Єлизавета II надала лицарське звання Вінстону Черчиллю.

В 1962 році в США пройшла перша в світі передача телевізійного сигналу між містами через супутник.

У 2003 році вийшла версія Windows Server 2003.

У 2009 році компанія General Motors офіційно анонсувала припинення випуску автомобілів "Pontiac" та ліквідацію торгової марки до 2010 року.

У 2013 році сталося обвалення будівлі у Саварі (Бангладеш), загинули 1127 осіб, поранено понад 2500.

Яке сьогодні церковне свято Православна церква

24 квітня вшановує пам'ять святого Антипа. Його вважають покровителем і цілителем, який здатний був позбавити людину від зубного болю та інших недуг. Якщо у людини болів зуб, то вважалося, що 24 квітня можна просто прикласти до хворого місця срібну монетку, а потім вийняти її і зробити отвір, підвісивши до ікони святого Антипа. Казали, що зовсім скоро після проведення такого обряду зуби перестануть турбувати людину.

Що сьогодні не можна робити

Якщо в цей день зрубати дерево, то це приверне нещастя.

Прикмети на 24 квітня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- вранці небо червоне – всю весну дощитиме і буде вітряно;

- дощ – літо буде грибним;

- зацвіла верба – чекайте потепління.

24 квітня іменини Іменини у Антипа, Якова, Петра, Івана, Миколи і Прохора.



