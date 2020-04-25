25 квітня 2020 - прикмети, події та історія цього дня

Новини України:25 квітня – 115-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 250 днів.

Яке свято 25 квітня 2020

У цей день світ відзначає День дочки, Всесвітній день пінгвінів, День паперових літачків, Міжнародний день ДНК, Міжнародний день настільних ігор, Міжнародний день ветеринарного лікаря, День Суспільства червоних капелюшків, Всесвітній день боротьби проти малярії, Міжнародний день скульптури, Всесвітній день тай-цзи і цигун і День фінансової незалежності.

В США святкують День боротьби з батьківським відчуженням, День телефону, День хліба з цукіні, День жаби, День обійми сантехніків, у Нідерландах - Парад квітів в Амстердамі, у Португалії - День свободи, в Італії - День звільнення від фашизму, в Австралії, Новій Зеландії - День захисника Вітчизни, у Німеччині - День посадки дерев, у Португалії - День Революції, або День звільнення, у Свазіленді - День Національного прапора.

Пам'ятні дати 25 квітня, річниці та події

У 1719 році В Лондоні вийшло перше видання роману Даніеля Дефо "Робінзон Крузо".

У 1783 році в Анноні (Франція) була запущена перша повітряна куля, що піднімається з вантажем, рівним вазі дорослої людини.

У 1792 році Руже де Ліль написав бойову пісню для Рейнської армії. Нині вона відома як "Марсельєза".

У 1792 році вперше у Франції була застосована гільйотина як знаряддя страти.

В 1826 році В Англії було запатентовано перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.

У 1859 році в Порт-Саїді почалося будівництво Суецького каналу під керівництвом французького інженера і дипломата Фердинанда Лессепса.

У 1901 році в штаті Нью-Йорк вперше в світі запроваджено автомобільні номери.

У 1931 році Фердинанд Порше заснував компанію Porsche.

У 1953 році в журналі "Nature" була опублікована стаття англійських вчених Френсіса Кріка та Дж. Уотсона про створення моделі структури ДНК.

У 1954 році американський дослідницький центр компанії "Белл телефон" оголосив про створення сонячних батарей.

У 2015 році у Непалі стався землетрус магнітудою 7,8 бала. Повторні землетруси тривали до 28 квітня. У Непалі загинув 8151 осіб, 17 868 поранені, постраждали 8 млн осіб. В Індії 69 осіб загинуло і близько 270 поранені. У Китаї 25 загиблих, 117 поранених.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 25 квітня вшановує пам'ять святого Василя. Йому моляться для позбавлення від хвороб, а також для додання сил і мужності. Його в народі прозвали Парильщиком через погоду, оскільки, як казали, сонце парить у цей день. Стародавні слов'яни 25 квітня заговорювали воду на здоров'я. Її пили раз на тиждень - середами.

Що сьогодні не можна робити

Не можна проклинати чи бажати зла кому б то не було, особливо близьким людям, оскільки вважалося, що це прокляття може обернутися на того, хто його послав.

Прикмети на 25 квітня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- йде дощ - перші дні травня також будуть дощовими;

- день теплий – рік буде врожайним;

- зацвіла верба – скоро буде потепління.

25 квітня іменини Іменини у Василя, Давида, Івана, Ісаака, Сергія та Марії.