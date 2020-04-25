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Субота, 25.04.2020
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У МОЗ заперечують факт зараження коронавірусом під час тестування

У МОЗ заперечують факт зараження коронавірусом під час тестування
12:50 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:В Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом одужало 782 особи, а летальних випадків 201.

Під час тестування на коронавірус не можна підхопити інфекцію, і таких випадків в Україні не зафіксовано. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Звичайно — це фейкова інформація, у нас не існує таких випадків, бо механізм тестування унеможливлює зараження здорової людини вірусом COVID-19. Це як і сам механізм тестування, так і люди, які проводять це тестування — медпрацівники в засобах індивідуального захисту за відповідними алгоритмами. У нас як немає таких випадків, так і не існує практично можливості, щоб таке відбулось”, — сказав Степанов, відповідаючи на запитання, чи можна підхопити інфекцію в процесі тестування.

В Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом одужало 782 особи, а летальних випадків 201.

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Все по темі:

МОЗ, Максим Степанов, Коронавірус, Тестування, Covid-19, Інфікування.
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