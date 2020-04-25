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Уряд розблокував рахунки Суспільного

Уряд розблокував рахунки Суспільного
17:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:наприкінці лютого НСТУ заявила про блокування рахунків Суспільного.

Уряд на своєму засіданні 24 квітня прийняв постанову "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України". Про це повідомляє Урядовий портал.

"Документ, розроблений Міністерством культури та інформаційної політики України, дозволяє НСТУ погасити протягом 2020 року на підставі рішення суду заборгованість перед акціонерним товариством "Євроньюз", в тому числі сплатити виконавчий збір та інші витрати виконавчого провадження», – йдеться у повідомленні.

Т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко в свою чергу наголосила, що таким чином проблема з фінансуванням Суспільного мовника, яка тягнулася декілька років, зараз, зрештою, вирішена.

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Як повідомлялося, наприкінці лютого НСТУ заявила про блокування рахунків у зв’язку з відкриттям виконавчого провадження щодо стягнення із Суспільного близько 308 млн грн на користь акціонерного товариства "Євроньюз".

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Все по темі:

Верховна Рада, НСТУ, Суспильне, Радіо і ТБ, Рахунки.
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