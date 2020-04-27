Скачать
Понеділок, 27.04.2020
Зеленський огляне Чорнобильську зону
Зеленський огляне Чорнобильську зону
МОЗ: всі медики отримають підвищену зарплатню
МОЗ: всі медики отримають підвищену зарплатню
УПЛ може поновитися 13-14 червня
УПЛ може поновитися 13-14 червня
Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови
Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови

В Україні у 1676 медиків підтвердили коронавірус

В Україні у 1676 медиків підтвердили коронавірус
04:28 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:За добу зафіксовано 492 нові випадки.

Коронавірусною хворобою на сьогодні в Україні захворіло 1676 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу 26 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Всього кількість медичних працівників, які захворіли на коронавірусну хворобу, станом на сьогоднішній ранок становить 1676 осіб", - сказав керівник МОЗ.

За його словами, найбільше медиків заразилося у Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях. Він пояснив, що, зокрема, у Чернівецькій області на сьогодні зафіксовано найбільшу в країні кількість інфікованих коронавірусом.

За добу в Україні підтвердили 492 випадки коронавірусу

"По-друге, коронавірусна хвороба в Чернівецькій області масово прийшла у цю область, масова реєстрація хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 розпочалась саме з цієї області. Саме тому і найбільша кількість захворілих медичних працівників у цій області", - зауважив міністр.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Медики, Україна, Хвороба, Лікарі, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови
02 МОЗ: всі медики отримають підвищену зарплатню
03 У Білорусі росте кількість заражених на коронавірус
04 Від автора українських бестселерів вийде роман про Моцарта
05 Як зняти гель-лак в домашніх умовах
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні у 1676 медиків підтвердили коронавірус
В Україні у 1676 медиків підтвердили коронавірус
У Харкові підірвали банкомат
У Харкові підірвали банкомат
Україна відновлює авіарейси, щоб евакуювати своїх громадян
Україна відновлює авіарейси, щоб евакуювати своїх громадян
У Білорусі росте кількість заражених на коронавірус
У Білорусі росте кількість заражених на коронавірус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся