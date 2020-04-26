Які правила для тих, хто буде відмовлятися від госпіталізації

Новини України:На лікування одного хворого COVID-19 йде в середньому 15 000 гривень на добу.

При діагностуванні коронавірусу не можна буде відмовитися від госпіталізації, говорили вони… По всій видимості, можна. Принаймні, в Києві такі випадки є, і про них говорить навіть мер Віталій Кличко.

Правда, точна кількість таких хворих він не назвав, але уточнив, що хвор на коронавірус кияни, які перебувають на самолікуванні, допомоги від держави на ліки не отримують.

Кличко заявив, що для людей, які відмовилися від госпіталізації, додаткові виплати або матеріальна допомога у зв'язку з захворюванням коронавірусом не передбачені. Всі ліки вони купують за власні гроші. Однак навіть якщо людина вибрала лікування на дому з самоізоляцією, вона все одно знаходиться під пильним контролем лікарів.

На запитання, скільки приблизно може витратити на лікування хворий киянин, Кличко відповісти не зміг.

Він зазначив, що все залежить від ступеня тяжкості перебігу хвороби, а також від наявності хронічних захворювань. Кличко розповів, що на лікування людей в умовах стаціонару, київський бюджет витрачає щодоби від 5 до 15 000 гривень.