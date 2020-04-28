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Кабмін виділив на допомогу з безробіття 6 мільярдів

Кабмін виділив на допомогу з безробіття 6 мільярдів
06:37 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про виділення 6 млрд грн для виплати допомоги з безробіття, та затвердив порядок використання цих коштів. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"На позачерговому засіданні уряду було ухвалено постанову "Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Так, Фонду було виділено 6 млрд грн, а також затверджено порядок використання зазначених коштів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з виділених коштів 1,277 млрд грн буде спрямовано на виплату допомоги по безробіттю, зокрема на підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 грн до 1000 грн; на допомогу звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не з 91 дня, як було раніше; на виплату усім безробітним з 1, а не з 7 дня реєстрації, як було раніше.

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Також на допомогу по частковому безробіттю виділено 4,723 млрд грн. В тому числі на виплати суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.

"Прийнята постанова, якою виділено 6 млрд грн, дозволить вирішити дві наші ключові цілі. Перша - це забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга – допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця", - наголосив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Кабінет міністрів України 25 березня 2020 року запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни. Рішенням уряду карантин було продовжено до 11 травня.

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В Україні на карантин закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автобусне, залізничне та авіасполучення.

У квітні в Україні було збільшено до 1000 грн (із 650 грн) мінімальну допомогу по безробіттю, яка виплачується без урахування зарплати та трудового стажу. Тим, хто вже отримував її у розмірі 650 грн, зроблять перерахунок. Таке рішення затверджене постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України, яка набула чинності 18 квітня 2020 року.

Також 18 квітня набув чинності закон про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Зокрема, документом визначено, що на період карантину для осіб, які звільнилися з роботи за власним бажанням, не будуть застосовуватися вимоги щодо відкладення виплати допомоги по безробіттю строком до 90 днів. При цьому загальна тривалість виплат допомоги по безробіттю для таких осіб не може перевищувати 270 календарних днів.

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Кабмин, Гроші, Допомога, Безробіття.
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