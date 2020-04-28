Скільки ОНН прогнозує незапланованих вагітностей через карантин

Новини України:Якщо карантин затягнеться, то через рік таких вагітностей може бути вже 15 мільйонів.

В ООН впевнені, що через карантин за півроку у світі буде зафіксовано близько 7 мільйонів небажаних вагітностей.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного агентством ОНН, яке займається роботою у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров'я та розвитку потенціалу молоді (UNFPA).

"Значні рівні порушень, пов'язаних з блокуванням протягом 6 місяців, можуть призвести до того, що 47 мільйонів жінок у країнах з низьким і середнім рівнем доходу не зможуть використовувати сучасні контрацептиви. Це призведе до прогнозованих 7 мільйонів додаткових небажаних вагітностей", - йдеться в дослідженні.

Якщо карантин триватиме рік, то за прогнозами ООН, 51 мільйон жінок не зможуть використовувати сучасні контрацептиви, що призведе до 15 мільйонів небажаних вагітностей.

Як повідомляється, також шість місяців обмежень можуть призвести до додаткових 31 мільйона випадків гендерного насильства. Тільки за перші два тижні карантину кількість дзвінків на Національну гарячу лінію по боротьбі з побутовим насильством зросла більш ніж на 25%.

Як повідомляв УНІАН, коронавірусом у світі інфікувалися вже понад 3 мільйони людей. Інфекція не вщухає. Наприклад, в Африці, Східній Європі, Латинській Америці і деяких країнах Азії зараз зростає кількість інфікованих COVID-19. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус повідомив, що кінець пандемії коронавірусу ще не близький.