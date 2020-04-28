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Вівторок, 28.04.2020
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Скільки ОНН прогнозує незапланованих вагітностей через карантин

Скільки ОНН прогнозує незапланованих вагітностей через карантин
13:49 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини України:Якщо карантин затягнеться, то через рік таких вагітностей може бути вже 15 мільйонів.

В ООН впевнені, що через карантин за півроку у світі буде зафіксовано близько 7 мільйонів небажаних вагітностей.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного агентством ОНН, яке займається роботою у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров'я та розвитку потенціалу молоді (UNFPA).

"Значні рівні порушень, пов'язаних з блокуванням протягом 6 місяців, можуть призвести до того, що 47 мільйонів жінок у країнах з низьким і середнім рівнем доходу не зможуть використовувати сучасні контрацептиви. Це призведе до прогнозованих 7 мільйонів додаткових небажаних вагітностей", - йдеться в дослідженні.

Якщо карантин триватиме рік, то за прогнозами ООН, 51 мільйон жінок не зможуть використовувати сучасні контрацептиви, що призведе до 15 мільйонів небажаних вагітностей.

Яка кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні

Як повідомляється, також шість місяців обмежень можуть призвести до додаткових 31 мільйона випадків гендерного насильства. Тільки за перші два тижні карантину кількість дзвінків на Національну гарячу лінію по боротьбі з побутовим насильством зросла більш ніж на 25%.

Як повідомляв УНІАН, коронавірусом у світі інфікувалися вже понад 3 мільйони людей. Інфекція не вщухає. Наприклад, в Африці, Східній Європі, Латинській Америці і деяких країнах Азії зараз зростає кількість інфікованих COVID-19. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус повідомив, що кінець пандемії коронавірусу ще не близький.

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