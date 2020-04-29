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29 квітня 2020 - історія цього дня, події і прикмети

29 квітня 2020 - історія цього дня, події і прикмети
07:51 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:29 квітня – 119-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 246 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 16 квітня Юліанського календаря.

Яке свято 29 квітня 2020

У цей день світ відзначає Всесвітній день здійснення дитячих бажань, Міжнародний день танцю, День народження застібки-блискавки, Міжнародний день собак-поводирів, Міжнародний день захисту від шуму і День пам'яті жертв застосування хімічної зброї.

В Україні святкують День футболу, в Аргентині - День тварин, в Ізраїлі - День незалежності, у США - День смажених креветок скампі, у Киргизстані - День міста Бішкек, в Японії - День Сівби, у Британії - Фестиваль віскі, у Канаді - День кіно, в Колумбії - День посадки дерев, у Данії - День народження принцеси Бенедікти.

У 1770 році англійський капітан Джеймс Кук вперше висадився в Австралії.

В 1882 році в Берліні почала діяти перша в світі експериментальна лінія тролейбуса, побудована компанією Siemens & Halske, нині Siemens AG.

У 1884 році Оксфордський університет погодився на вступ до ВНЗ жіночої статі.

У 1897 році англійський фізик Джозеф Томсон, виступаючи на засіданні Лондонського королівського товариства, оголосив про відкриття ним електрона.

У 1909 році британський міністр фінансів Ллойд Джордж представив свій "народний бюджет". Для збільшення асигнувань на оборону та соціальне забезпечення передбачалося введення податків на землеволодіння і продаж землі, а також "надподатку" на високі доходи.

У 1913 році емігрував в США шведський інженер-електрик Гідеон Сундбек отримав патент на винахід, відоме зараз як застібка-блискавка.

У 1933 році відбувся фінал кубка Англії з футболу. «Евертон» виграв у "Манчестер Сіті" з рахунком 3:0. Знаменний він тим, що футболісти вперше вийшли на поле з номерами на футболках, причому у гравців «Евертона» номери були з 1-го по 11-й, а у "Манчестера" з 22-го (у воротаря) по 12-й.

У 1935 році на британських дорогах вперше з'явилися світловідбиваючі пристрою типу "котяче око", придумані всього рік тому винахідником з Йоркшира Персі Шо.

У 1978 році в Данії була скасована смертна кара.

У 1982 році населення Китаю перевищило мільярд осіб.

У 1986 році сталася пожежа в Центральній бібліотеці Лос-Анджелеса, за офіційними даними, постраждало 350 тисяч книг.

У 1991 році на Бангладеш обрушився циклон, загинули 138 тисяч осіб.

У 1992 році Національна збірна України з футболу провела свій перший матч.

У 1993 році Єлизавета II оголосила, що Букінгемський палац буде вперше відкрито для туристів, а збір від продажу вхідних квитків піде на ремонт постраждалого від пожежі Віндзорського замку.

Православна церква 29 квітня вшановує пам'ять святих сестер Хіоніі, Агапії, Ірини (Орисі). У народі день назвали Орисі Рассадницы. 29 квітня вважався найкращим днем для роботи в городі. У цей час треба білити дерева, садити овочі. Кажуть, що якщо посадити капусту на Орисі, то вона виросте соковитою, смачною і великий.

У день Орисі не можна лаятися в будинку і влаштовувати розборки, вважається що це призведе до серйозних наслідків. В цей день не можна нікому нічого давати, оскільки в будинок може прийти бідність. Кажуть, що якщо у цей день віддати щось з хати, то родина втратить спокій.

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- зацвіла вільха – можна сіяти гречку;

– сильний грім – до багатого врожаю;

– день сонячний - потрібно висаджувати розсаду.

Іменини у Ірини, Василіси, Галини, Леоніда, Ніки і Павла.

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История, Календарь, Церква, Именинники, Свято, Прикмети, Події.
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