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Опублікувано закон про ринок землі

Опублікувано закон про ринок землі
13:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:У парламентській газеті "Голос України" опубліковано закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення".

Закон України № 552-IX також оприлюднено на сайті видання.

Як повідомлялося, 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

За ухвалення відповідного законопроєкту №2178-10 проголосували 259 депутатів.

Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Закон, який підписав глава держави, дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю та створити прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами України.

Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. Заборонено також продаж державних та комунальних земель. Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

Закон також забезпечить повноцінну реалізацію права приватної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для громадян України, він сприятиме значному розширенню інвестиційних можливостей в аграрному секторі.

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Президент України Володимир Зеленський 28 квітня підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" № 552-ІХ.

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Закон, Голос України, Опубликовано, Ринок землі.
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